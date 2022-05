Klakočar Zupančičeva poudarila pomen spoštovanja sodstva

"Glede na to da sama prihajam iz sodniških vrst, ga bom z zanimanjem prebrala," je po predaji poročila v izjavi za medije dejala predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Ob tem je sodni veji oblasti zaželela uspešno delo: "Verjamem, da bomo dobro sodelovali in drug drugemu omogočali dobre pogoje za delo, hkrati pa si pomagali pri morebitnih težavah."

DZ lahko po njenih besedah sodstvu pomaga tako, da ga posluša in spoštuje, s tem pa državljanom pokaže, kakšen pomen ima sodstvo v Sloveniji. Ob pojavu nekaterih težav z vročanjem pozivov sodišč je napovedala, da bodo v DZ problematiko s sodno vejo oblasti gotovo naslovili in preučili, kako se je čimbolj učinkovito lotiti, da ne bo prihajalo do nedvigovanja pošte in neodzivanja na pozive sodišč.