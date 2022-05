Klakočar Zupančičeva pri Pahorju, v DZ začetek obravnave zakona o vladi

Nova predsednica DZ, 44-letna Urška Klakočar Zupančič , je sicer magistrica pravnih znanosti, od leta 2008 je bila sodnica Okrajnega sodišča v Ljubljani. V javnosti je postala znana, potem ko je leta 2020 izrazila svoje nestrinjanje z aktualno vladno politiko, njenim vplivom na sodniško neodvisnost in prekomerno uporabo represije v izvršilni veji oblasti. Nato je zapustila sodniške vrste in se zaposlila v lastnem podjetju. Je podpredsednica Gibanja Svoboda.

Funkcija predsednika DZ je sicer po protokolu druga najvišja v državi, takoj za predsednikom republike. Med drugim predstavlja državni zbor, sklicuje in vodi njegove seje, podpisuje zakone in druge akte, ki jih sprejme DZ, ter skrbi za uresničevanje razmerij z državnim svetom, predsednikom republike, vlado in drugimi državnimi organi.

Skupni odbor DZ bo na današnji seji obravnaval predlog sprememb zakona o vladi, ki so ga v parlamentarni postopek vložile stranke nastajajoče koalicije, Gibanje Svoboda, SD in Levica. Po predlogu zakona bo novo vlado sestavljalo 19 ministrstev in en vladni urad. Poslanci bodo o predlogu zakona dokončno odločali na izredni seji DZ v sredo.

Predsednik republike Borut Pahor je ob ustanovni seji že napovedal, da s predlogom kandidata za predsednika vlade ne bo po nepotrebnem odlašal, čeprav ima za to na voljo 30 dni po konstituiranju državnega zbora. Ko ga bo Klakočar Zupančičeva obvestila, da so imenovani vsi vodje poslanskih skupin, jih bo povabil na posvet o kandidatu za predsednika vlade. Pričakuje, da bodo posvetovanja najpozneje 23. maja in da bo isti dan ugotovil prepričljivo podporo kandidatu. Predvideva, da bo še isti dan tudi podpisal predlog kandidature za predsednika vlade in jo poslal v DZ.

Vlado bodo sestavljala ministrstvo za finance, ministrstvo za zdravje, ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, ministrstvo za notranje zadeve, ministrstvo za obrambo, ministrstvo za pravosodje, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ministrstvo za solidarno prihodnost, ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ministrstvo za javno upravo, ministrstvo za varstvo narave in prostor, ministrstvo za podnebje in energijo, ministrstvo za vzgojo in šolstvo, ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ministrstvo za infrastrukturo, ministrstvo za digitalno preobrazbo, ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj ter ministrstvo za kulturo.

Poleg 19 ministrstev bo del vlade še urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. Predlagatelji sprememb zakona so prepričani, da bo reorganizacija ministrstev zagotavljala večjo učinkovitost ter lažje izvajanje zastavljenih politik in programov nove vlade oziroma vladne koalicije, piše v predlogu.