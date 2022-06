Klakočar Zupančičeva se bo zaradi odsotnosti poslancev posvetovala z vodji poslanskih skupin

Predsednica državnega zbora bo naslednji teden opravila posvet z vodji poslanskih skupin o delu DZ. Med njo in poslanci se je na seji zaiskrilo, ko je naštela, kdo izmed odsotnih poslancev se ni opravičil. Poslanci so jo pozvali, naj ne vzpostavlja novega reda in ostane pri tem, da navede le tiste, ki so odsotnost opravičili.

icon-expand Urška Klakočar Zupančič FOTO: Bobo Urška Klakočar Zupančič je ob začetku seje skladno s poslovnikom naštela poslance, ki so svojo odsotnost opravičili. Za tem je naštela še tiste, katerih opravičila so prispela naknadno. Nato je navedla tudi nekatere poslance, ki jih takrat ni bilo v dvorani, kar sicer ne velja za običajno prakso. Hkrati je pozvala, da naj poslanci ob začetku seje sedijo v poslanskih klopeh ali se opravičijo. Takšna poteza je povzročila razburjenje med poslanci opozicije kot tudi koalicijske SD. Predsednica DZ jim je ob tem odgovorila, da ne bo odstopila od tega načina. PREBERI ŠE 'Poklicna imuniteta poslanca varuje tako, da res lahko trosi vse možne neumnosti in laži' Vodja poslancev opozicijske SDS Jelka Godec je opozorila, da predsedujoči na seji po poslovniku ne ugotavlja, kdo je neupravičeno odstoten, pač pa je za to pristojna mandatno-volilna komisija DZ. Potezo Klakočar Zupančičeve je označila za "mobing poslancev". Če bo s takšno prakso nadaljevala, pa bodo v SDS zahtevali njen odstop, je še napovedala. 'Imamo poslance, ki nikoli niso tu' Medtem pa je v bran predsednici DZ stopil njen strankarski kolega Darko Kranjc. "Imamo nekatere poslance, ki nikoli niso tu, in mislim, da je prav, da ljudstvo to ve," je ocenil. "Vi niste nad nami, vi ste samo prva med enakimi," pa je Klakočar Zupančičevi očital vodja poslancev SD Jani Prednik. Njegova strankarska kolegica, sicer tudi podpredsednica DZ Meira Hot pa je predlagala sklic komisije za poslovnik, na katero bi naslovili vprašanje, ali se poslanci, ki so sicer v DZ, vendar na sestankih ali v svojih pisarnah, štejejo kot prisotni na sejah. PREBERI ŠE 'Na nesvobodo ne pristajam' Vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj pa je pozval k iskanju "pozitivnih spodbud", med drugim je predlagal, da dogovor o tem poskušajo doseči vodje poslanskih skupin na kolegiju predsednice DZ. Klakočar Zupančičeva bo tako v prihodnjem tednu z vodji poslanskih skupin opravila posvet o delu v DZ, so danes za STA potrdili v DZ. Pogovor bo med drugim tekel o tem, kako voditi nadzor nad prisotnostjo in navzočnostjo na sejah. Poslovnik DZ sicer določa, da mora poslanec, ki ne more priti na sejo DZ ali delovnega telesa, katerega član je, o odsotnosti in razlogih zanjo obvestiti predsednika DZ oziroma predsednika delovnega telesa najpozneje dan pred začetkom seje oz. dan pred nadaljevanjem prekinjene seje, razen če tega ne more storiti zaradi višje sile. Za dneve neopravičene odsotnosti s seje poslancu ne pripada plača, regres za prehrano med delom in povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, postopek o tem pa vodi mandatno-volilna komisija DZ.