Slovenija

SD in Levica izpostavili pomen spoštovanja neodvisnih institucij

Ljubljana, 10. 10. 2025 15.28 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K. , STA
6

Predsednik SD Matjaž Han je v odzivu na oster odziv premierjevega kabineta na javno pismo predsednika KPK Roberta Šumija dejal, da je neodvisne institucije treba spoštovati, tudi če se z njihovi odločitvami ne strinjamo. Tudi v Levici menijo, da se lahko le s spoštovanjem ohrani zaupanje ljudi v politiko in neodvisne institucije. Od "obračunavanja politike s KPK" se je distancirala tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, saj da to ni v skladu z njenimi vrednotami in načeli.

"Mislim, da je v teh trenutkih kakšen stavek, beseda, pa tudi kakšno pismo lahko preveč," je v izjavi za medije dejal Han. S spoštovanjem neodvisnih in pravnih institucij se krepi pravna država in tudi institucije. "Seveda je pa od vsakega posameznika odvisno, kako lahko pod kakršnimikoli bremeni odgovorno dela svoje naloge. Zrelost politike pa je, da s svojim delovanjem dvigujemo ugled neodvisnih institucij," je dodal.

"Vsa ta pisma in prerekanje pred javnostjo politiki ne koristi ne na kratek ne na dolgi rok," je dejal. Če politiki ne bodo spoštovali neodvisnih institucij, bodo težko nagovarjali državljane, naj spoštujejo pravno države, institucije predsednika vlade, republike, državnega zbora, poslance, sodišča, je izpostavil.

Ne za leve ne za desne politike po njegovem mnenju "ni enostavno, če se nam nastavi ogledalo", je dejal. A meni, da je zrelo, da se takrat odzoveš na dostojanstven način. Ob vsem, "kar se je dogajalo Socialnim demokratom", niso s prstom kazali na druge, ampak so pokazali samorefleksijo in znotraj stranke sprejeli določene odločitve, je spomnil.

Komisija za preprečevanje korupcije
Komisija za preprečevanje korupcije FOTO: Bobo

Vodja poslanske skupine Levice Matej Tašner Vatovec pa je zapisal, da mora v demokraciji politika delovati odprto in odgovorno, institucije pa neodvisno. "Le s spoštovanjem lahko ohranimo zaupanje ljudi - sicer bodo od sporov imeli korist drugi," je dodal.

Odzivi koalicijskih partnerjev prihajajo po tem, ko se je premierjev kabinet ostro odzval na javno pismo predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Roberta Šumija. Ta je predsednika vlade Roberta Goloba javno pozval, naj se zavzame za to, da se javna komunikacija vrne na spoštljivo raven.

Javno pismo Golobu je Šumi poslal po tistem, ko so se s strani predstavnikov Svobode in premierjevega odvetnika Stojana Zdolška javno zvrstili očitki na delo komisije. V zadnjih dneh je KPK namreč izdala osnutka ugotovitev preiskav, ki jih zoper premierja Goloba vodi v zadevah Bobnar in Karigador.

V kabinetu predsednika vlade so zapisali, da so očitki o domnevnih političnih pritiskih na delo neodvisnega nadzornega organa "brez stvarne osnove in v popolnem nasprotju z dejanskim stanjem". Poleg očitkov, da se KPK ukvarja z dnevnopolitičnimi vprašanji, so komisiji zabrusili še, da "komisija zagotovo ni bila ustanovljena za večletno preučevanje dveh SMS-sporočil med dvema politikoma".

Predsednica DZ se distancira od obračunavanja politike s KPK

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je na družbenem omrežju Facebook zapisala, da obračunavanje politike s Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) ni v skladu z njenimi vrednotami in načeli, zato se od takih dejanj distancira. Njen zapis prihaja po četrtkovem ostrem odzivu premierjevega kabineta na javno pismo predsednika KPK Roberta Šumija.

Predsednica DZ je ob tem zapisala, da spoštuje, da so mnenja o delovanju nadzornih institucij, kot je npr. KPK, različna. "Lahko nam je všeč, lahko nam ni. Lahko menimo, da je sama sebi namen in da je pretirano moralizirajoča, lahko pa menimo, da je korektor politične kulture in da je učinkovita pri pregonu korupcije," je zapisala.

"Ne glede na naše mnenje pa ji moramo v demokratični družbi in pravni državi pokazati temeljno spoštovanje," je dodala. Ob tem je zapisala, da je bila tudi sama že v postopku pred KPK, a je bil postopek ustavljen, ker kršitve integritete niso bile ugotovljene.

natas999
10. 10. 2025 17.01
ma smo se hecali
ODGOVORI
0 0
2mt8
10. 10. 2025 16.48
+1
Ta pravi dve sta se oglasili 🤣🤣🤣
ODGOVORI
1 0
proofreader
10. 10. 2025 16.46
+3
Trenutni koaliciji na volitvah slabo kaže in sedaj se morajo bolj izpostaviti.
ODGOVORI
3 0
proofreader
10. 10. 2025 16.45
+2
Golob je okoli sebe nabral same začetnike v politiki, ki sovražijo vse.
ODGOVORI
2 0
Port__CN
10. 10. 2025 16.44
Vrtovec pa po stari navadi naklada in pametuje kako mora politika ravnati odgovorno ,A sam je bil največji smeško / ivan ... slu..ga / -ta vloga mu je še naprej všeč -
ODGOVORI
0 0
zibertmi
10. 10. 2025 16.29
+3
v sd in levici se tresejo hlače.volitve se bližajo.niti besede o teh neodvisnih institucijah ni bilo ob komentarjih in spoštovanjih liderja sds že leta nazaj
ODGOVORI
3 0
