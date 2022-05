Klakočar Zupančičeva si bo prizadevala za čim prejšnjo pomoč podjetju Melamin

Ob ogledu prizorišča delovne nesreče je Urška Klakočar Zupančič kot tragično in žalostno označila dejstvo, da je nesreča terjala smrtne žrtve. Izrekla je "iskreno in globoko sožalje vsem, ki so v nesreči izgubili svoje najdražje", vsem, ki so bili v nesreči poškodovani, pa zaželela, da se čim prej pozdravijo. "V teh dneh moramo izkazati solidarnost z ljudmi tukaj, ki nas potrebujejo, ki potrebujejo našo tako čustveno kot tudi drugačno podporo," je dejala.

Po njenih besedah se bo morala vlada, ki prihaja, soočiti z vprašanjem, kako čim bolj učinkovito pomagati ljudem, ki so zaposleni v Melaminu, in celotnemu Kočevju. "Prepričana sem, da nam bo skupaj uspelo, da bomo lahko zrli naprej v svetlo prihodnost," je dejala.

Sama bo poskušala, kolikor je v njeni moči in pristojnosti, vplivati na odločevalce, da odločitve o finančni pomoči sprejmejo čim prej, kar pomeni, da "se postopki za pridobitev finančnih sredstev skrajšajo, kolikor je mogoče, in da se takoj vzpostavijo potrebni stiki v evropskem in državnem prostoru."