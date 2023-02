Klakočar Zupančičeva: Slovenija trdno podpira prijateljsko Severno Makedonijo

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je v Ljubljani sprejela predsednika sobranja Severne Makedonije Talata Xhaferija in izrazila podporo Slovenije članstvu Severne Makedonije v EU. Kot je dejala, je pomembno, da države, ki si delijo vrednote in del zgodovine, združijo moči in v okviru EU postanejo pomemben igralec na mednarodnem parketu.

Predsednika makedonskega sobranja so danes sprejeli tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, premier Robert Golob in zunanja ministrica Tanja Fajon, ki so mu prav tako zagotovili podporo Severni Makedoniji na poti v evropske integracije. Kot je po srečanju tvitnila Pirc Musar, sta se s Xhaferijem strinjala, da je prihodnost Severne Makedonije in Zahodnega Balkana evropska. Slovenija na tej poti "trdno podpira prijateljsko državo Severno Makedonijo", je zapisala in dodala, da sta govorila tudi o pobudi Brdo-Brioni in vlogi mladih na naslednjem srečanju voditeljev.

S premierjem Golobom pa sta v zelo odprtem in prijateljskem pogovoru izpostavila odlične odnose med državama in evropsko pot Severne Makedonije, so sporočili iz kabineta predsednika vlade in dodali, da se tudi zato veselijo bodočega obiska makedonskega premierja v Sloveniji. Slovenija bo še naprej nadaljevala z močno podporo evropskim prizadevanjem Skopja, so sporočili. Po pogovorih v državnem zboru sta Klakočar Zupančičeva in Xhaferi izrazila tudi zadovoljstvo, da so odnosi med državama odlični na vseh ravneh, tako na parlamentarni in meddržavni kot tudi na gospodarski in kulturni ravni. Kot je dejala Klakočar Zupančičeva, Slovenija in Severna Makedonija sodelujeta in se vzajemno podpirata že več let. To se po njenih besedah nenazadnje kaže tudi v tem, da v Slovenijo prihaja vedno več makedonskih študentov, katerih položaj je izenačen s položajem slovenskih. Xhaferi je izpostavil, da je za makedonske študente pomembno, da lahko pridobijo diplomo v državi članici EU.

"Veseli me, da je makedonska diaspora aktivno vključena v družbeno-politično življenje v Sloveniji in EU. Verjamem, da bo to prispevalo k nadaljnjemu nadgrajevanju medsebojnih odnosov med državama, kot tudi integracijskega procesa," je dejal Xhaferi. "Slovenija si je, si in si vedno bo prizadevala, da Severna Makedonija postane polnopravna članica EU. To je že večkrat jasno izrazila in tudi jaz kot predsednica DZ izražam podporo Severni Makedoniji pri čim prejšnjem vstopu in čim prejšnjem polnopravnem članstvu," je poudarila Klakočar Zupančičeva. Dodala je, da je pomembno, da države, ki si delijo iste vrednote in del zgodovine, obenem pa dobro sodelujejo, združijo moči in v okviru EU postanejo "pomemben igralec na evropskem in svetovnem parketu". Ob tem je izrazila strinjanje s stališčem, da "ultimativno pogojevanje pri vstopu držav, ki izpolnjujejo osnovne pogoje, ni pravilen pristop".

