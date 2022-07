Klakočar Zupančičeva za tolmačenje poslovnika o navzočnosti poslancev

Takšna poteza je povzročila razburjenje med poslanci opozicije kot tudi koalicijske SD. Pozvali so jo, naj ne vzpostavlja novega reda in ostane pri tem, da navede le tiste, ki so odsotnost opravičili.

Urška Klakočar Zupančič je namreč pretekli teden ob začetku izredne seje DZ skladno s poslovnikom naštela poslance, ki so svojo odsotnost opravičili. Za tem je naštela še tiste, katerih opravičila so prispela naknadno. Nato je navedla tudi nekatere poslance, ki jih takrat ni bilo v dvorani, kar sicer ne velja za običajno prakso. Hkrati je pozvala, da naj poslanci ob začetku seje sedijo v poslanskih klopeh ali se opravičijo.

Klakočar Zupančičeva je tako danes z vodji poslanskih skupin opravila posvet o delu v DZ, med drugim tudi o prisotnosti in navzočnosti poslancev. Kot so za STA navedli v kabinetu predsednice DZ, je ta potekal v "konstruktivnem vzdušju". V nadaljevanju pa bo, kot kaže, člene poslovnika, ki se nanašajo na navzočnost poslancev pri glasovanju in njihovo prisotnost na sejah, tolmačila komisija DZ za poslovnik.

Poslovnik DZ sicer določa, da mora poslanec, ki ne more priti na sejo DZ ali delovnega telesa, katerega član je, o odsotnosti in razlogih zanjo obvestiti predsednika DZ oz. predsednika delovnega telesa najpozneje dan pred začetkom seje oz. dan pred nadaljevanjem prekinjene seje, razen če tega ne more storiti zaradi višje sile.

Za dneve neopravičene odsotnosti s seje poslancu ne pripadajo plača, regres za prehrano med delom in povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, postopek o tem pa vodi mandatno-volilna komisija DZ.

Navzočnost poslancev pri glasovanju pa se po poslovniku ugotavlja z uporabo glasovalne naprave, z vzdigovanjem rok ali s poimenskim klicanjem poslancev. Če DZ po prvem glasovanju ni sklepčen, se glasovanje ponovi še dvakrat. Če DZ še vedno ni sklepčen, se pred tretjim glasovanjem seja prekine za deset minut. Če DZ tudi ob tretjem glasovanju ni sklepčen, predsedujoči prekine sejo in določi, kdaj se bo nadaljevala. Šteje se, da poslanec ni bil navzoč pri glasovanju, če ni bil navzoč pri tretjem glasovanju.