Predsednica DZ zavrača očitke: 'Zanimivo, da se meni očita nedostojno vedenje'

Urška Klakočar Zupančič je bila gostja v oddaji 24UR ZVEČER.

Uvodoma je Klakočar Zupančičeva komentirala minuli shod v podporo Janezu Janši pred celjskim sodiščem in njegove besede o krivosodju, ki se dogaja v Sloveniji. "Zanimivo, da se meni očita neko nedostojno vedenje. To, kar vidimo, je tako zavržno, da pravzaprav sploh nimam komentarja. To je načrtno in namerno rušenje in sramotenje tretje veje oblasti. Prvak največje opozicijske stranke je velikokrat poln neke samohvale, kadar mu kaj uspe na sodišču, ko pa mu ne, vidimo takšne prizore - blatenje, diskreditacija," je dejala.

Slovenija ima po njeni oceni neodvisno sodstvo, ki je velikokrat korektiv drugima vejama oblasti in je pogosto tarča žalitev, poniževanj. "Se mu odvzema veljavo in se ga blati, in na tak način vpliva na njegov ugled. Si zasluži vso spoštovanje, predvsem pa mir, da bo uspešno in učinkovito delovalo," meni.

Komentirala je tudi potezo podpornikov Janše, ki so na shodu napadli vozilo RTV Slovenija. "To, kar smo videli, je odraz tega, kam lahko pripeljejo takšne besede, ki smo jih poslušali. To je treba obravnavati z vso resnostjo. Tukaj se vidijo poteze nekoga, ki dejansko ima neke avtoritarne težnje, kar je v zgodovini že večkrat videno, da se verbalno nasilje potem lahko spremeni v fizično, potem pa vodi v tragedijo," je dejala.