Provokacije in privzdigovanje krila v parlamentu: 'Obema bi dala ukor'

Predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič je zmotila izjava poslanca NSi, ki je dejal, da so njeni prihodi v dvorano vselej "pompozni" in "veličastni". Na njegove besede se je odzvala tako, da je v parlamentu pred skupino opozicijskih poslancev privzdignila krilo in pokazala svoje noge. Je bila njena poteza primerna?