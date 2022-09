Klasinc odstopa z mesta člana sveta bolnišnice Celje

Andrej Klasinc je podal pisno odstopno izjavo, da odstopa z mesta člana sveta, predstavnika ustanovitelja v Svetu javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Celje. Vlada bo zato obravnavala predlog razrešitve Andreja Klasinca in Primoža Stošickega ter imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Celje, in sicer Mojce Kert in Tadeja Hata.

"Razrešitev Andreja Klasinca je v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 4. točke Protokola o izbiri kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, ki določa, da se predstavnika ustanovitelja v svetu javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, lahko razreši na lastno željo predstavnika ustanovitelja v svetu javnega zdravstvenega zavoda," so sporočili iz Ministrstva za zdravje.

icon-expand Andrej Klasinc je odstopil z mesta člana sveta Splošne bolnišnice Celje. FOTO: Kanal A

Vlada bo na petkovi dopisni seji obravnavala predlog razrešitve Andreja Klasinca in Primoža Stošickega ter imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Celje, in sicer Mojce Kert in Tadeja Hata. Andrej Klasinc je odstopil po škandalu zamenjave identitete pacientov v celjski bolnišnici. Potem ko svet celjske bolnišnice po aferi ni sprejel odstopa vodilnih, je vlada na seji že razrešila predstavnika ustanovitelja v svetu bolnišnice Mitjo Pirmana. Za preostanek mandata je za člana sveta zavoda imenovala Tomaža Subotiča. Vlada je člana sveta bolnišnice zamenjala na predlog ministrstva za zdravje. Minister Danijel Bešič Loredan je vztrajal, da bi vodstvo bolnišnice moralo odstopiti, saj da je za dogodek objektivno odgovorno.

Glede nenehnih pozivov ministra za zdravje k odstopu vodstva so v bolnišnici spomnili, da je vodstvo bolnišnice podalo odstopne izjave, a jih svet zavoda ni potrdil. Opomnili so na besede direktorja bolnišnice Aleksandra Svetelška in strokovnega direktorja Franca Vindišarja, ki sta javno večkrat povedala, da bosta v primeru, da bi eksterni nadzori dokazali izključno krivdo bolnišnice, s funkcije takoj odstopila sama.