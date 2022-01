Klavžarja ubila elektrika zaradi človekove močne želje po fotografiji

V Sloveniji redko srečamo klavžarja, saj je naša država zanj zgolj preletna cona na poti v Toskano. Pri nas se ustavi zgolj za kratek čas, nato nadaljuje let, nam je pojasnila ornitologinja Tjaša Zagoršek pri Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS).

Ornitologi pa so na družbenem omrežju spodbudili, naj bo smrt Giovannija opomin, da ljudje v želji po slavi in všečkih na družbenih omrežjih ne posegamo v njihov osebni prostor.

Po besedah Zagorškove je najslabše pri vsem tem, da gospod niti ni poklical ornitologov oziroma v DOPPS: "Poklical je zgolj svojega kolega in mu povedal, kaj se je zgodilo. Ta njegov kolega je vedel, kako ravnati, in nam je sporočil. Nato smo prosili kolega, če bi lahko prevzel kadaver, a je odvrnil: če ga hočete, ga pojdite iskati sami. Zato smo se angažirali sami – naš član je šel po kadaver in ga dostavil v Prirodoslovni muzej Slovenije (PMS)."

Klavžar Giovanni pa si je oddahnil na Dolenjskem. "Nesrečno bitje je naletelo na gospoda, ki nima najboljšega občutka, kdaj in koliko lahko posega v osebni prostor ptice. V želji po najboljši fotografiji se ji je preveč približal. Saj veste, če nekdo sili v vas, se umikate in v tem primeru je bilo enako. Silil je v ptico, ki se je umikala, in zato zletela na električni drog. S krilom se je najverjetneje zataknila na del, ki ni zaščiten, in ubila jo je elektrika," nam je povedala ornitologinja Zagorškova in povedala, da Giovanni ni tisti klavžar, ki je razveselil v Ilirski Bistrici.

Klavžarje pred 300 leti iztrebil človek

Klavžarji sicer v Toskano letijo iz Avstrije, saj so tamkajšnji ornitologi že pred 10 leti začeli z oživljanjem vrste. Visoka gospoda jo je namreč že pred 300 leti iztrebila z lovom v Evropi. "Lovila jo je za hobi program in prehrano. Waldrapp team iz Avstrije je tako pred približno 10 leti začel z reinprodukcijskim programom klavžarja v Evropi. Vsi ti osebki, ki se pojavljajo tudi pri nas, so iz njihove vzreje. Opremljeni so z obročkom in GPS-lokatorjem. Preko aplikacije animal tracker lahki tudi v živo spremljate, kje se kakšen klavžar premika," je razložila Zagorškova in dodala, da gredo najpogosteje čez Slovenijo v času selitve v Toskano, kjer prezimujejo.

Pri tem je Zagorškova izpostavila še eno zanimivost. Klavžarji sami ne vedo, da se morajo preseliti na zimovanje, zato jim pri tem pomagajo ljudje. "S posebnimi zmajčki jim kažejo pot in jih v bistvu učijo, kako se selijo. Zime so na severu Avstrije premrzle, zato bi morale biti ptice celo zimo zaprte," je opisal in strnila, da je za klavžarje selitvena pot v Toskano zgodovinska, saj so tja potovali od nekdaj, še preden jih je pred 300 leti iztrebil človek.