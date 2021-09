Klavzura DeSUS svetu stranke predlaga, naj poslance DeSUS pozove k odstopu

Klavzura stranke DeSUS je po razpravi svetu stranke predlagala, da poslance stranke pozove k odstopu, nadomestili pa bi jih nadomestni poslanci, je povedal predsednik Ljubo Jasnič. Svet stranke bo o tem predvidoma odločal prihodnji četrtek. Če bo sklep podprl, poslanci pa ne bodo sledili pozivu, Jasnič ne izključuje svojega odstopa.

Odnosi in sodelovanje s poslansko skupino, ki ji z novim vodstvom stranke – to se je v zadnjem letu in pol že trikrat zamenjalo – še ni uspelo najti skupnega jezika, so bili ena od osrednjih tem današnje klavzure. Poslanca Ivan Hršak in Branko Simonovič se po koncu klavzure nista ustavila pred mediji, vodja poslanske skupine Franc Jurša pa je svojo udeležbo danes opravičil zaradi osebnih razlogov.

icon-expand V približno šesturni razpravi so obravnavali tudi aktualne zakonodajne predloge. FOTO: Bobo

V približno šesturni razpravi so obravnavali tudi aktualne zakonodajne predloge. Po besedah Jasniča je enotna odločitev, da zakonov o demografskem skladu, zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in dolgotrajni oskrbi v DeSUS v taki obliki ne podpirajo. Jasnič je sicer še pred njenim začetkom pričakoval poglobljeno in odkrito razpravo. V klavzuri je videl priložnost za "analizo trenutka" in oblikovanje nadaljnjih korakov. "V politiki je treba reči bobu bob. To mora narediti klavzura," je poudaril.