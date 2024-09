Klemen Boštjančič zavrnil poziv SDS k odstopu

"Nikakor se ne gre za to, da kršimo pravila, gre za različno interpretacijo ministrstva za finance in računskega sodišča," je ob robu današnjega koalicijskega vrha na Brdu pri Kranju poudaril Boštjančič. Zakon o javnih financah po njegovih pojasnilih ne definira, kaj je predvidljiv in kaj je nepredvidljiv namen. Po mnenju ministrstva je šlo za slednjega.

Finančni minister ocenjuje, da so različni predlogi in pozivi, ki se v zadnjih dneh in tednih vrstijo iz vrst opozicije, poskus preusmerjanja pozornosti. "Ravno danes na seji vlade Umar predstavljal jesensko poročilo o gospodarskih gibanjih, ki je za Slovenijo precej ugodno. Kaže, da imamo eno najnižjih inflacij v Evropi, eno najnižjih stopenj brezposelnosti, po gospodarski rasti pa smo še vedno visoko v zgornji polovici Evrope. Seveda bi si želel, da bi bila še višja in temu bo v veliki meri namenjena tudi razprava, ki jo bomo opravili danes," je dejal.

"Podatki in številke tako kažejo popolnoma drugo, kar nam opozicija ves čas meče pod noge ali pa hoče dokazati neko nasprotje. V tem kontekstu tudi vidim te pozive," je sklenil.