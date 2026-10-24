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'Gospa je na volišče prišla s kupom vabil za ljudi, ki jih sploh ne pozna'

Ljubljana, 24. 10. 2026 07.00 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
24UR ZVEČER
Volitve v Srbiji

Srbija je pred nedeljskimi volitvami povsem razdeljena. Kampanja se je končala z največjima političnima shodoma v zadnjih letih. Kdo ima več možnosti za zmago, lahko študenti končajo 14-letno vladavino Vučićeve stranke? Po oceni Klemna Grošlja, ki je bil kot evropski poslanec opazovalec zadnjih volitev v Srbiji kot vodja delegacije Evropskega parlamenta, ima Srbija prvič v zgodovini, odkar je Vučić na oblasti, priložnost, da spremeni oblast na volitvah. Korupcija je po njegovem videnju način delovanja celotnega državnega vrha.

Grošelj je v preteklosti že opozarjal na nepravilnosti pri izvedbi volitev. Kaj pričakuje v nedeljo? "Da bodo volitve potekale tako kot zadnje, goljufanje, tako imenovan bolgarski vlak in mrtve duše, ki bodo volile".

Sam je v praksi videl več primerov malverzacij. "Gospa je prišla na volišče. Dobila je en kup vabil na volitve in komisiji povedala, da ti ljudje ne živijo na tem naslovu. Vprašali smo jo, kaj se dogaja, in gospa je še enkrat povedala, da gre za neznane osebe. Ko smo preverili v volilnem imeniku, so te osebe, ki jih nihče ni poznal, tudi gospa ne, že glasovale." Drug incident pa je glasovanje ljudi, ki jih pripeljejo iz Republike Srbske.

Grošelj pričakuje, da bodo tudi na teh volitvah na ljudi pritiskali. "Ljudje pa o tem vse bolj govorijo, kar kaže na to, da se sistem navznoter krha, tudi kot posledica pritiska študentske liste."

Volilno pravico ima nekaj več kot 6,45 milijona državljanov.
Volilno pravico ima nekaj več kot 6,45 milijona državljanov.
FOTO: AP

Dogajanje po volitvah bo po oceni Grošlja odvisno od rezultata. Na vrhu moči v Srbiji so Vučić in njegovi sodelavci. Če bo rezultat občutno v korist študentske liste, Grošelj ocenjuje, da bodo stebri tega režima začeli prestopati. "Takrat bo Vučić prisiljen predati oblast."

Če pa bo rezultat bolj tesen ali nejasen, ne izključuje možnosti nasilja na ulici, ki lahko tudi še eskalira. Če bo zmaga Vučića šibka, sistem ne bo preživel, ocenjuje Grošelj. "Režim je toliko načet, da ne bo zmogel dolgotrajno vladati."

'EU in Kitajska vplivata na kreditno sposobnost Srbije'

Srbija ima po mnenju Grošlja tokrat tudi prvič v zgodovini, odkar je Vučić na oblasti, priložnost, da spremeni oblast na volitvah. "Vučić veliko tvega, če izgubi te volitve, bo izgubil tudi predsedniške volitve, torej popolna izguba oblasti v Srbiji, a tudi študentska lista bo v primeru zmage morala sprejeti nekatere odločilne korake, meni Grošelj.

Študentsko gibanje je zaradi svoje raznolikosti po oceni Grošlja sprejemljivo za vse. Če bo njihova zmaga jasna, bodo z njimi sodelovale tudi svetovne velesile. Če pa bo izbruhnilo nasilje, pa bo pomembno, kako bo kdo zavzel pozicije. "Rusija bi v tem primeru lahko podprla Vučića, Kitajska pa ga brezpogojno ne bo podpirala. Pomembno vlogo bo imela tudi EU."

Če torej želi Evropa doseči strateški cilj, in to je, da vstopi Črna gora v EU, bo morala zavzeti jasno stališče. "EU ima poleg Kitajske realni vzvod, da karkoli reče, bo vplivalo na "kreditno sposobnost Srbije". Dolgovi, ki jih ima Srbija do Kitajske, bodo vzvodi, s katerimi lahko Kitajci vplivajo na dogajanje."

Glavni izziv Srbije v prihodnosti je, kako odpraviti kleptokracijo. "V Sloveniji si ne moremo predstavljati, a v Srbiji, če želite službo v vrtcu kot vzgojiteljica ali varuška, potrebujete soglasje lokalnega predstavnika SNS. Ko se glasuje na volitvah, ni samo tisti, ki je zaposlen v javnem sektorju, dolžan zagotoviti glasove, ampak tudi njegovi družinski člani in to morajo potrditi s fotografiranjem lističa, kamor priložijo osebno izkaznico, to sem tudi sam videl. Če želite asfalt v neki ulici, morate dokazovati zvestobo SNS in tako dobite asfalt. Zoper to se bori študentska lista, to je sistem korupcije, tudi investitorji vedo, v katero odvetniško pisarno morajo iti. To je realnost Srbije danes."

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Po podatkih republiške volilne komisije ima volilno pravico nekaj več kot 6,45 milijona državljanov, za 250 poslanskih sedežev v srbski skupščini pa se poteguje 18 kandidatnih list. V ospredju sta lista Aleksandar Vučić - Združena Srbija in Študentska lista - Študenti zmagujejo. Devet list ima status list narodnih manjšin.

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Srbija volitve Aleksandar Vučić Klemen Grošelj

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KOMENTARJI1

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Uporabnik1935308
24. 10. 2026 08.04
Polovico izrečenega se je izmislil.....
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