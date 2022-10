Klemen Miklavič znova v boj za županski stolček v Novi Gorici

"Preprosto zato, ker ne bi bilo odgovorno, če se ne bi ponudil še enkrat v izvolitev za župana. Projekti, ki smo jih začeli, so dolgoročni in zahtevajo več časa, da se jih uresniči. Samo stanovanja poglejte - prej gradnja stanovanj ni bila prioriteta, mi smo iz te problematike naredili prioriteto, potem pa je bilo potrebno pripraviti zemljišča, ustrezne prostorske akte, da bomo videli gradnjo večje stanovanjske četrti in večja območja stanovanjskih hiš," je dejal trenutni novogoriški župan Klemen Miklavič.

Pripravljeni projekti bodo po napovedih Miklaviča in liste Goriška.si uresničeni čez deset do dvajset let. Ob tem je omenil ureditev odvodnjavanja, za kar so že pridobili finančna sredstva, to pa bo omogočilo gradnjo nove stanovanjske in poslovne četrti v središču mesta ter gradnjo nove železniške postaje, ki bo dobrodošla posodobitev ob večjem številu gostov ob dogajanju v Evropski prestolnici kulture in bo dodatna priložnost za prihodnji razvoj mesta.