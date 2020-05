Kleptoparazitizem: medvedka z mladičema ukradla plen risu Martinu

Danes so v okviru projekta in doseljevanja risov na slovenska in hrvaška tla v naravo izpustili risa Borisa. Gre za projekt Life Lynx, katerega glavni cilj je reševanje Dinarsko-JV alpske populacije risa pred izumrtjem ter njena dolgoročna ohranitev. Populacija je trenutno izredno majhna, izolirana, njeni osebki pa so si med seboj zelo sorodni. Stopnjo sorodnosti je tako treba znižati, in sicer z doselitvijo zdravih osebkov iz druge, neogrožene populacije. V projektu so v Slovenijo in na Hrvaško z mednarodnim sodelovanjem doselili rise iz slovaškega in romunskega dela Karpatov ter s tem preprečili izumrtje naše populacije.

Za zdaj je v Sloveniji in na Hrvaškem priseljenih pet risov, in sicer Goru, Doru, Katalin, Alojzij ter kot zadnji januarja letos Boris. Goru je že 'opravil' svojo nalogo, saj se je na začetku leta razveselil naraščaja z riso Tejo.

V projektu Life Lynx ves čas spremljajo življenje risov. Tistim, ki so opremljeni s sledilno ovratnico, lahko sledijo ves čas in spremljajo, kje je njihov teritorij. Z nastavljenimi kamerami pa spremljajo njihove prehranjevalne navade. Tako so pred kratkim posneli risa Martina, kako je shranil svoj plen, a ga je med tem napadla medvedka ter si prilastila njegovo pojedino.

Ta proces imenujemo kleptoparazitizem. To pomeni, da si ena vrsta prisvoji plen druge. Zaradi svoje velikosti in odličnih vohalnih sposobnosti je medved eden najbolj uspešnih mrhovinarjev in redno 'krade' plen ostalim velikim plenilcem. V dinarskih gozdovih si medvedi prilastijo povprečno kar 32 odstotkov plena (srnjadi) risa, so zapisali na spletni strani projekta Life Lynx, kjer so objavili tudi celotni posnetek.