Klešče, ki jih mora imeti vsak mojster

Večina domačih mojstrov prehitro poseže po orodjih, ki nimajo kabelskih zaključkov, in brez njih v resnici niste dosegli veliko. Na začetku se odločite za celoten nabor orodij, s katerimi boste dokončali delo od A do Ž z manj moči in sredstev .

Set Borero s kleščami za stiskanje in 1200 zaključnih kablov naredi delo lažje in bolj priročno. Evo kako!

Natančen in primeren za različne vrste žičnih in kabelskih povezav

Klešče so narejene tako, da vam med stiskanjem ne povzročajo nevšečnosti. Ročaj je nedrseč in ergonomičen ter zagotavlja vrhunske rezultate, ki jih bo cenil vsak mojster.

Verjetno ste si že od nekdaj želeli biti sami svoj mojster v svojem domu, vendar niste vedeli, kako in kje začeti ter katera orodja uporabiti. Zdaj lahko začnete delati mojstrsko delo sami, saj lahko to orodje brez težav uporablja vsakdo brez predhodnih izkušenj in znanja.

Izboljšano in varno spletno nakupovanje - samo na strani Dokishop poiščite Borero - Set klešč za stiskanje z zaključnimi kabli in si zagotovite neverjetne popuste!

Za popolno zvestobo svojim strankam trgovina Dokishop ponuja vračilo denarja, brez dodatnih vprašanj in brez zapletov. Torej, če želite izdelek iz kakršnega koli razloga vrniti, lahko to storite in denar boste dobili nazaj.

OPOMBA: Popust na ta set za stiskanje je časovno omejen in velja do polnoči ali do odprodaje zalog. Zato pohitite, saj je na zalogi, ki se hitro topi, le še nekaj kosov Borero klešč za stiskanje in kabelskih zaključkov.

Naročite Borero in izkusite praktičnost in enostavnost stiskanja





Naročnik oglasa je Net Sales Ltd.