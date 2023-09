Klic iz premierjevega kabineta: na seznam potnikov dodali skupino Marand

"Luksemburg je namreč drugi največji investitor v slovensko gospodarstvo, kar ni majhna stvar, še posebej glede na razdaljo," je dejal Golob. Na potovanje v Luksemburg pa so se poleg premierja podala tudi podjetja iz panog turizma, lesa in vesolja.

Že februarja, ko je predsednik vlade Luksemburga Xavier Bettel obiskal Slovenijo, sta se premierja dogovorila, da bo v kratkem obisk vrnil tudi Robert Golob . In zdaj se je ta obljubljeni obisk zgodil. Na njuni mizi so bili med drugim pogovori o vojni v Ukrajini, širitvi Evropske unije pa Zahodni Balkan. Z vidika našega gospodarskega razvoja pa tudi najpomembnejša tema – pogovori o sodelovanju.

Po naših informacijah je klic prišel neposredno iz kabineta predsednika vlade. Golobova sekretarka za gospodarstvo in turizem Saša Leban je poklicala na Spirit, kjer je zaposleno Tino Lukan prosila, če lahko delegaciji priključijo še Marčičevo podjetje. Kar so na koncu tudi storili.

Njihov obisk je uradno organizirala javna agencija Spirit, Slovenska turistična organizacija in ministrstvo za gospodarstvo. A seznam podjetij za področje vesolja se je v petek popoldan, tik pred zdajci, razširil. Že potrjena delegacija je bila sestavljena iz desetih podjetij, med njimi na primer Skylabs, Space.si in Dewesoft. Temu seznamu pa so na koncu dodali tudi Marand Andreja Marčiča .

Andrej Marčič je sicer v javnosti znan zaradi fotografij z Mavricija, rajskega otoka v Indijskem oceanu. Marčiču sta na golf-turnirju družbo delala nekdanji premer Janez Janša in znani lobist Božo Dimnik.

In čeprav je Marčič sprva trdil, da je šlo za naključno srečanje, so le nekaj mesecev kasneje v javnost prišle še poletne fotografije iz leta 2016. Na njih Marčič na svoji luksuzni jahti gosti tako Janšo kot Dimnika, z njima brezskrbno preživlja svoj prosti čas. "Slučajno smo izvedeli, da so tam, in smo jim pokazali jahto. Marčič se je vedno želel hvaliti, pa je jahto pokazal. Naredili smo nekaj krogov, ampak to ni bil noben izlet," je septembra 2021 po razkritju fotografij trdil Dimnik.

Marčič je sicer s povezanimi družbami v dobrih 20 letih z državo sklenil za več kot 100 milijonov evrov poslov. Pri njem je bil med leti 2007 in 2014 celo zaposlen Janšev sin. Je dobavitelj programske in strojne opreme, ki pa ga zdaj očitno zanima še vesoljski sektor.

Na Marandu odgovarjajo, da so bili povabljeni v konzorcij podjetij, ki sodeluje na sicer 2,4 milijarde evrov težkem razpisu Evropske komisije. Na vprašanje o obisku Luksemburga pa niso odgovorili.

Kdaj so se preusmerili v vesoljski sektor?

Zakaj in kdaj so se preusmerili v vesoljski sektor, smo vprašali tudi Marand, njihov odgovor pa, da so kot eno vodilnih podjetij na področju standardizacije modularnosti in povezovanja sistemov poslovne podpore v Evropi dobili povabilo v konzorcij, ki se je prijavil na kar 2,4-milijardni razpis Evropske komisije.

Razpis, kjer bodo podelili koncesijo za izvajanje satelitske konstelacije Evropske unije. Po domače, za varno komuniciranje držav preko satelitov. Gre za tako imenovani projekt IRIS 2. Pogodbo bo EU podpisovala v začetku leta 2024.