Upor zaradi parkirišč: moški doživel srčni zastoj, reševalci obtičali pred zapornico

Stanovalci Štepanjskega naselja občino tudi pozivajo, naj vrne do zdaj izrečene kazni in globe za odvoz s pajki, ki so jih že plačali.

"Zdaj se bo dalo parkirati tudi na različnih manipulacijskih površinah. Parkirišča imajo relativno široke uvoze, kjer je prostora za dodaten avto ali dva, in to so recimo mesta, kjer se bo po novem dalo parkirati. Ampak gre pa predvsem za obliko vršenja pritiska na občino – da pokažemo, da ne pristajamo na to, da se nam enostransko odredi sistem," pravi Klemen Fajs iz Iniciative za Štepanjsko naselje.

Ljubljanski župan Zoran Janković se še vedno ni odzval na odločitev okrajnega sodišča, da začasno zadrži nov parkirni režim v Štepanjskem naselju. Zakaj župan molči, zanima predvsem stanovalce, ki k uporu pozivajo tudi ostale Ljubljančane, ki bi se znašli v podobnem položaju. Samo tako bodo mirno spali, brez strahu, da bi jim avtomobil ponoči odpeljal pajek, pravijo.

Parkiranje ob robu parkirišča po novem v Štepanjskem naselju ne bo kaznovano. "Parkirnine ne bo več treba plačevati, kazni ne bodo smeli pisati, odvozi s pajki se na površinah, ki so del odredbe, ne bodo smeli dogajati. Gre za površine severnega dela Štepanjskega naselja, območje med Pesarsko in Parmsko cesto, plus parkirišča, ki so na drugi strani teh dveh cest," razlaga Fajs.

Okrajno sodišče je po pritožbi prebivalcev začasno zamrznilo izvajanje novega parkirnega režima. Kot pove Fajs, začasna odredba drži do pravnomočnosti sodbe. "To bo seveda proces, ki bo trajal kar nekaj časa, govorimo najbrž o osmih, desetih mesecih," dodaja.

Župana Jankovića stanovalci pozivajo tudi k povračilu vseh glob, ki so jih že plačali ter odstranitvi potopnih količkov in tistih, ki so jih pred dnevi na novo postavili na zelenih površinah. "Količke so postavili z namenom, da se na tej zelenici ne parkira, ker smo jo včasih uporabili za parkirni prostor, zvečer, ko nisi dobil prostora," pravi Saša, stanovalka v Štepanjskem naselju.

A vedno so, dodaja ena od stanovalk, pustili dostopno pot, saj uradne intervencijske poti do njihovega bloka ni. "Običajno je rešilec prišel po tej poti, kjer so zdaj količki," pojasnjuje Saša. Pred 14 dnevi, ko količkov še ni bilo, je njen mož doživel srčni infrakt. "So prišli tik pred zdajci. Štiri minute so ga oživljali. In si ne predstavljam, da še bolj iščejo, kje bodo splezali gor, da bi pomagali človeku."

Da ljubljanska občina nima nobenega posluha za dejanske težave in situacije, ki se dogajajo, meni Fajs. "Ki se bodo prej ali slej končale tragično. In namesto, da bi poskrbeli, da se dostopnost izboljša, narišejo puščice za ulice, postavijo table, samo zamejujejo dostop do naselja na načine, ki sploh ne izboljšujejo reda."

"Sem klicala tudi na mestno občino, prišla do kabineta župana, so mi obljubili klic, ampak ga nisem dobila," še pove Saša.

Na Mestni občini Ljubljana pa tudi danes odločitve sodišča in zahtev prebivalcev ne komentirajo.