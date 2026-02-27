Naslovnica
Slovenija

Upor zaradi parkirišč: moški doživel srčni zastoj, reševalci obtičali pred zapornico

Ljubljana, 27. 02. 2026 07.27 pred 1 uro 3 min branja 76

Avtor:
Rebeka Tomaduz
Štepanjsko naselje

Pozivi občini, naj vrne denar vsem, ki so jih redarji že oglobili, celo klic k uporu zaradi parkirišč. Stanovalci Štepanjskega naselja opozarjajo tudi, da so trenutne razmere presegle zdravorazumske meje. Stebrički in zapornice namreč onemogočajo pot intervencijskim vozilom. Reševalci so tako pred dnevi obtičali pred zapornico na robu naselja in morali z vozičkom in opremo preteči več kot 100 metrov. Ljubljanski župan Zoran Janković pa – molči.

Ljubljanski župan Zoran Janković se še vedno ni odzval na odločitev okrajnega sodišča, da začasno zadrži nov parkirni režim v Štepanjskem naselju. Zakaj župan molči, zanima predvsem stanovalce, ki k uporu pozivajo tudi ostale Ljubljančane, ki bi se znašli v podobnem položaju. Samo tako bodo mirno spali, brez strahu, da bi jim avtomobil ponoči odpeljal pajek, pravijo.

"Zdaj se bo dalo parkirati tudi na različnih manipulacijskih površinah. Parkirišča imajo relativno široke uvoze, kjer je prostora za dodaten avto ali dva, in to so recimo mesta, kjer se bo po novem dalo parkirati. Ampak gre pa predvsem za obliko vršenja pritiska na občino – da pokažemo, da ne pristajamo na to, da se nam enostransko odredi sistem," pravi Klemen Fajs iz Iniciative za Štepanjsko naselje.

Stanovalci Štepanjskega naselja občino tudi pozivajo, naj vrne do zdaj izrečene kazni in globe za odvoz s pajki, ki so jih že plačali.

Parkiranje ob robu parkirišča po novem v Štepanjskem naselju ne bo kaznovano. "Parkirnine ne bo več treba plačevati, kazni ne bodo smeli pisati, odvozi s pajki se na površinah, ki so del odredbe, ne bodo smeli dogajati. Gre za površine severnega dela Štepanjskega naselja, območje med Pesarsko in Parmsko cesto, plus parkirišča, ki so na drugi strani teh dveh cest," razlaga Fajs.

Okrajno sodišče je po pritožbi prebivalcev začasno zamrznilo izvajanje novega parkirnega režima. Kot pove Fajs, začasna odredba drži do pravnomočnosti sodbe. "To bo seveda proces, ki bo trajal kar nekaj časa, govorimo najbrž o osmih, desetih mesecih," dodaja.

Župana Jankovića stanovalci pozivajo tudi k povračilu vseh glob, ki so jih že plačali ter odstranitvi potopnih količkov in tistih, ki so jih pred dnevi na novo postavili na zelenih površinah. "Količke so postavili z namenom, da se na tej zelenici ne parkira, ker smo jo včasih uporabili za parkirni prostor, zvečer, ko nisi dobil prostora," pravi Saša, stanovalka v Štepanjskem naselju.

A vedno so, dodaja ena od stanovalk, pustili dostopno pot, saj uradne intervencijske poti do njihovega bloka ni. "Običajno je rešilec prišel po tej poti, kjer so zdaj količki," pojasnjuje Saša. Pred 14 dnevi, ko količkov še ni bilo, je njen mož doživel srčni infrakt. "So prišli tik pred zdajci. Štiri minute so ga oživljali. In si ne predstavljam, da še bolj iščejo, kje bodo splezali gor, da bi pomagali človeku."

Da ljubljanska občina nima nobenega posluha za dejanske težave in situacije, ki se dogajajo, meni Fajs. "Ki se bodo prej ali slej končale tragično. In namesto, da bi poskrbeli, da se dostopnost izboljša, narišejo puščice za ulice, postavijo table, samo zamejujejo dostop do naselja na načine, ki sploh ne izboljšujejo reda."

"Sem klicala tudi na mestno občino, prišla do kabineta župana, so mi obljubili klic, ampak ga nisem dobila," še pove Saša.

Na Mestni občini Ljubljana pa tudi danes odločitve sodišča in zahtev prebivalcev ne komentirajo.

Štepanjsko naselje globe parkirišča intervencijska vozila Zoran Janković

V predvolilnem obdobju vse bolj napeto

Izplačane za 4,2 odstotka višje pokojnine in razlika za januar

KOMENTARJI76

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Djangoman
27. 02. 2026 08.55
Kljub vsemu ... folku se zdi normalno da parkira nma zelenicah in da vse naokolo zgleda k v srednjem veku. to pa ja.
Odgovori
0 0
2mt8
27. 02. 2026 08.54
Kdo je že šel k Jankoviću na kolena pred Magistrat?
Odgovori
+1
1 0
GDHooligansFuzine1994
27. 02. 2026 08.52
Je kolega na Lpp imel hud Mobing , krsitev je bila priznana tudi na k0nccu s strani sodisca. No , ko je kolega sel v dobri veri dq pove problematiko in krsotve g Zupanu mu je ta odvrnil Citiram DELAL BOS KOT TI BIMO MI REKLI ALI PA NE BOS VEC ZAPISLEN V LPP. resnicno mafijski pristop
Odgovori
+0
1 1
Vera in Bog
27. 02. 2026 08.50
Se bodo že zmenili
Odgovori
+1
1 0
NIKI 2
27. 02. 2026 08.49
Pa dajte no premaknite se malo iz Ljubljane,zapeljive se po Evropi pa si poglejte razmere za parkiranje. Bil pred kratkim na Dunaju ni šanse da kje parkiraš tudi ostale EU prestolnice enako v Nemčiji pa z starimi klopotali sploh ne moreš v mesto.
Odgovori
+2
2 0
Sandi11
27. 02. 2026 08.47
v vsaki pravni drzavi ima sodisce moc, da prisili k spostovanju svojih odlocb. Slovenija ni pravna drzava
Odgovori
+6
6 0
2mt8
27. 02. 2026 08.51
Šerif je vedno oproščen ker je proti JJ. Kdor je proti JJ, je zakon vedno na njegovi strani, ne glede na kradljive rabote.
Odgovori
+2
2 0
zmerni pesimist
27. 02. 2026 08.47
In kdo je postavil zapornico
Odgovori
+6
6 0
brezveze13
27. 02. 2026 08.46
štepansko je naselje starejše populacije zato vsi slovenci bi že lahko imeli svoje vikende nekje na podeželju in so že tudi v pokoju naj se odselijo v svoje dače in končno prepustijo naselje zokijevem narodu, potem bo tudi parkiranje na zelenicah dovoljeno, Je pa zoki pokvarjen v dno duše ravno včeraj ste se razpisali da je zoki tudi svojemu gostitelju gostincu ob zaloški cesti postavil parkomate, in verjetno bi za denar zatajil ali prodal tudi svojo mater
Odgovori
+4
5 1
Blue Dream
27. 02. 2026 08.46
A Ministrstva pa pri tej ureditvi nimajo nobene besede? je Janković nad njimi?
Odgovori
+4
4 0
Bolfenk2
27. 02. 2026 08.46
Ko ste kupili tam stanovanje ste vedeli, da ni parkirišč. Kaj sedaj pa vam naj davkoplačevalci gradimo garažno hišo? Tudi če živiš v privatni hiši si moraš sam zgraditi garažo ali nadstrešek. Prvo štalca, potem pa kravca ve vsak kmet.
Odgovori
+7
7 0
2mt8
27. 02. 2026 08.44
Simbioza slovenske leve politike z uničujočo balkansko je več kot očitna. Ampak to mnogih očitno ne moti.
Odgovori
+5
6 1
progresivnidaveknastanovanja
27. 02. 2026 08.44
vse oblasti, občinske in državne zganjajo vedno večji teror in aroganco. Krajo imajo tako zakoreninjeno v sebi da se sploh več ne zavedajo da kradejo. Najslabše pa je da to narod vse mirno gleda. V naši državi je potrebno zapret vsaj nekaj tisoč ljudi iz vseh uradov kjer je korupcija. samo za litijsko bi moralo biti zaprtih vsaj nekaj deset ljudi. Dokle ne bo vstaje in sodb v imenu ljudstva, tudi za koruptivne sodnike, bo Slovenija ostajala na vrhu korupcijske lestvice.
Odgovori
+3
3 0
zajebant1
27. 02. 2026 08.43
Jaz bi tožil janovica
Odgovori
+1
2 1
progresivnidaveknastanovanja
27. 02. 2026 08.47
sodniki in policija so podkupljeni in na njegovi strani. Podkupljena je pa s strani javnega denarja.
Odgovori
+3
3 0
Bučman
27. 02. 2026 08.42
Večina okoli picerije Olive je zadovoljna ,Hvala Zoran .
Odgovori
+0
2 2
Mondeo
27. 02. 2026 08.46
Picerija Oliva sploh nima nič s tem režimom. Leži na drugi strani Litijske ceste.
Odgovori
+4
4 0
konc
27. 02. 2026 08.42
Ah ja, ko se ljubezen sprevrže v sovraštvo...Najprej je bilo naš Zoki, naš Zoki, zdaj pa, Zoki spoki :D
Odgovori
+7
7 0
komandos
27. 02. 2026 08.42
Ja sigurno je Jankovič barabin vsaka občina ima občinski svet zato so svetniki krivi za te norije ki jo počne Zoran po Ljubljani
Odgovori
+7
7 0
2mt8
27. 02. 2026 08.40
Ko balkanec pride delat "red" v Slovenijo potem nastane kaos.
Odgovori
+4
4 0
GDHooligansFuzine1994
27. 02. 2026 08.39
Pa kva ta misl da smo mi podnajemnili ori njemu doma? Pa nisi ti župan lastnik Ljubljane.. Tip je presegel meje.
Odgovori
+2
3 1
Blue Dream
27. 02. 2026 08.48
Tip je pozabil da smo Ljubljančani Mestna občina Ljubljana on pa je samo v naši službi
Odgovori
+3
3 0
Blue Dream
27. 02. 2026 08.54
Že dolgo časa se obnaša kot da je ravno obratno. Na nas gleda kot na sredstvo in v našem imenu pošilja dopise podpore v Vučiću
Odgovori
0 0
brezveze13
27. 02. 2026 08.39
kaj je pomemben pacient ali zdravje človeka , če zoki rabi denar za jurčka
Odgovori
+2
2 0
Alergičen na levake
27. 02. 2026 08.36
In po vsem tem se še vedno najdejo ljubitelji Jankovičevega kolega v zločinu in "delu", kranjskega kandidata za novega šerifa in novo pijavko v parlamentu ... ćista resnica, majke.mi ...
Odgovori
+6
7 1
bibaleze
