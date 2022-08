'Klical sem vsake tri minute osem ur, pa se ni nihče oglasil'

Zvečer se je poskusil prijaviti še po internetu. Najprej ni mogel v sistem, nato so bila mesta v Ljubljani že zasedena, pravi, prosta pa le še v precej oddaljenih Brežicah in Lendavi. "Izgubil sem čas, iz tega pa vse skupaj ni nič. Brez kakršnega koli opravičila. Počutim se ogoljufanega," je jezen. Takšne ignorance še ni doživel, je ogorčen. "Jaz bi te organizatorje, ki so tako organizirali, vrgel ven kot gnile hruške! Ker niso sposobni organizirati tako, da bi bilo pošteno za vse ljudi," je po telefonu še povedal anonimni upokojenec.

"Z ženo sva se želela izobraziti, bon pa porabiti za nov računalnik," pripoveduje 76-letnik iz Ljubljane, ki se pred kamero ne želi izpostavljati. Že v začetku avgusta je izvajalcu Smart Naris prek spleta izrazil zanimanje za 12-urni tečaj, jim poslal svoje podatke, vključno z davčno in EMŠO številko. Ko so se v četrtek odprle prijave za tečaje, je telefon dvignil takoj zjutraj. Upokojenec je povedal, da se mu je ves čas oglašal avtomat, ki je oznanjal zasedeno linijo in pozival h kasnejšemu klicu. "Jaz sem klical vsake tri minute osem ur. Vse skupaj kar 102-krat!" pove.

Digitalne bone bo prejelo le 5.000 od dobrih 700.000 starejših od 55 let, opozarjajo v Srebrni niti..

Ministrica za digitalno preobrazbo pravi, da so bile pri posameznih izvajalcih nepravilnosti, največ prav pri Smart Narisu. "Mi smo Slovenski regionalni razvojni sklad, ki je skrbnik pogodbe, že v petek pozvali, naj nemudoma ukrepa in v primeru kršitev, ker mi menimo, da so kršitve, odstopi od pogodbe," pa pravi ministrica za digitalno izobrazbo Emilija Stojemenova Duh.

Da so digitalni boni, ki so na voljo zgolj peščici že vsaj malo digitalno pismenih, strel v prazno, medtem svarijo v zvezi društev upokojencev. Zato pozivajo vlado, naj prekliče tak način izobraževanja, da ne bo še več škode in zmede. "Tokrat bodo imeli profit samo izobraževalci, pa nihče drug," opozarja Janez Sušnik iz Zveze društev upokojencev Slovenije.

Stojmenova Duh, ki je projekt podedovala od predhodnika in ves čas pritrjuje, da je zakon diskriminatoren, obljublja, da bodo zadeve sanirali že septembra. S pripravo dveh zakonov bodo skušali med drugim zagotoviti več denarja za tečaje osnovnih digitalnih veščin, ki bodo potekali tudi na domu in olajšati dostop do računalniške opreme.