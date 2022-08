Klice na 112 pišejo ročno v zvezek. Je bil odziv URSZR na napad neustrezen?

V sredo so z Ministrstva za obrambo RS sporočili, da je bil informacijski sistem Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) v jutranjih urah žrtev kibernetskega napada. Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah je uprava uporabljala zastarelo strežniško in programsko opremo. Vprašanja glede tega smo tako že v sredo nemudoma poslali tako na ministrstvo kot na upravo. Odgovor z ministrstva smo prejeli včeraj popoldne: "Navedbe, da smo uporabljali zastarelo strežniško in programsko opremo, ne držijo."

Danes pa so svoj odgovor po premisleku dopolnili in priznali, da oprema sicer je stara, vendar ne zastarela. "Strežniška oprema res ni najnovejša, ne moremo pa reči, da je zastarela. Postopek za njeno zamenjavo je prav zdaj v teku," so pojasnili in dodali, da bo dobavljiva oktobra. "Sistemi niso zastareli, so starejši, vendar še vedno funkcionalni in normalno delujoči. Kako so hekerji prišli znotraj sistema, bomo pa videli, ko bo zaključena ta forenzična preiskava," je pojasnil direktor uprave Darko But.

Urad je sicer vedno želel biti neodvisen od Ministrstva za obrambo in sprva želel ponovno uporabiti napadene strežnike, a so morali na koncu vendarle uporabiti precej bolj varne strežnike ministrstva "Zaradi čimprejšnje vzpostavitve novega informacijskega sistema smo uporabili najsodobnejše in temu primerno varnejše serverje, ki nam jih zagotovilo Ministrstvo za obrambo," so pojasnili.