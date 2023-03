Klicni center že naletel na težave: seznami razpoložljivih zdravnikov niso ažurirani

Na ministrstvu so kljub omenjenim težavam s podatki prepričani, da je bila vzpostavitev klicnega centra smotrna in nujna poteza, saj klicni center ljudem omogoča poenoteno in usklajeno vodenje skozi sistem, v katerem je bil doslej pacient prepuščen sam sebi.

To, da javno objavljeni podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) niso ažurirani in zato operaterji v klicnem centru posameznike občasno usmerijo tudi k zdravnikom, ki ne opredeljujejo novih pacientov, po navedbah ministrstva še dodatno potrjuje, da je slovensko zdravstvo prepotrebno strukturnih sprememb ter v prvem koraku digitalizacije in strukturne prenove ZZZS.

Ob tem so dodali, da se nadejajo, da je vodstvo ZZZS slišalo poziv predstavnice zastopnikov pacientovih pravic, " ki jih je na Komisiji DZ za človekove pravice in enake možnosti pozvala, da izboljšajo obvestila in informacije, ki jih zavarovanci prejmejo od ZZZS ob izgubi osebnega zdravnika."

"Obžalujemo, da ZZZS ni prepoznal potreb svojih zavarovancev že bistveno prej in področja uredil v prid hitremu postopku izbire osebnega zdravnika pri osebah, ki so iz različnih razlogov bili in so še brez njega, " so poudarili.

So pa na ministrstvu z odzivom na klicni center zelo zadovoljni: "Veseli nas, da smo poleg vseh interventnih ukrepov, ki smo jih sprejeli, da bi ljudem omogočili čim hitrejši dostop do primarne ravni, ljudem omogočili tudi takojšnji dostop do sogovornika, ki jim pomaga pri iskanju informacij, ki jih nujno potrebujejo."

Ministrstvo se bo nocoj sicer seznanilo s podrobnejšo analizo dela klicnega centra, na podlagi katere se bo delo v klicnem centru optimiziralo. Analizo bodo v začetku prihodnjega tedna poslali ZZZS in jih pozvali, da nemudoma ažurirajo podatke ter aktivno, hitro in pregledno pristopijo k urejanju podatkov o prostih osebnih zdravnikih, z namenom, da bodo uporabnikom lahko posredovali verodostojne podatke.

Ob tem so pojasnili, da objavljeni podatki ne vsebujejo tudi informacij o daljši bolniški odsotnosti zdravnikov, prav tako ne o porodniški odsotnosti, vendar pa so izvajalci za take primere dolžni urediti nadomeščanje.

Na ZZZS so pojasnili, da poimenski seznam družinskih zdravnikov na svoji spletni strani, ki vsebuje tudi podatek o tem, ali zdravnik še opredeljuje paciente, posodabljajo vsakih 10 dni. Seznam posodabljajo na podlagi podatkov, ki jim jih sporočijo zdravstveni domovi in drugi izvajalci, kar pomeni, da so zanje odgovorni izvajalci.

Klicni center za pomoč uporabnikom zdravstvenega sistema je začel delovati v sredo. Na telefonski številki 080 18 01 je dostopen ob delavnikih med 9. in 16. uro. Klicni center je med drugim namenjen pomoči ljudem pri iskanju osebnega zdravnika in pri iskanju ambulant za neopredeljene.

Časopis Dnevnik je sicer danes poročal, da so operaterji v klicnem centru njihove novinarje večkrat usmerili do zdravnikov, ki ne opredeljujejo več novih pacientov. Opisani primeri so po oceni ZZZS predvsem posledica nekoliko neprevidnega komuniciranja konkretnega informatorja v konkretnem primeru, verjetno kot posledica kratkega uvajalnega obdobja.

Za podajanje splošnih informacij o obveznem zdravstvenem zavarovanju skrbi 324 oseb, v letu 2022 pa so sprejeli 312.868 telefonskih klicev oziroma v povprečju okoli 1117 klicev na delovni dan. "Z uvajanjem novih in optimizacijo obstoječih klicnih centrov ter z objavo neposrednih kontaktnih podatkov delavcev ZZZS na internetu in z uvajanjem ter spodbujanjem spletnih elektronskih rešitev ZZZS vedno bolj učinkovito razbremenjuje svoje vstopne telefonske točke ter izboljšuje dostopnost svojim strankam do informacij in storitev," so poudarili.

Zapisali so, da so leta 2021 začeli intenzivno opozarjati na problematiko slabe telefonske in siceršnje odzivnosti ambulant družinske medicine za paciente predvsem kot negativno posledico zaščitnih ukrepov zaradi covida-19. Začeli so svetovati izbranim izvajalcem, zlasti nekaterim zdravstvenim domovom. Vzpostavili so tudi redno preverjanje telefonske odzivnosti posameznih ambulant po celotni Sloveniji preko območnih enot ZZZS.

"Ugotavljamo, da se je zaradi teh naših aktivnosti odzivnost ambulant postopoma izboljšala, saj je bilo po zadnjem merjenju približno 80 odstotkov ambulant odzivnih na telefonske klice," so poudarili in dodali, da so za boljšo odzivnost in razbremenitev ambulant družinske medicine leta 2022 uvedli dodatno financiranje zdravstveno-administrativnega delavca v obsegu 0,3 delavca na vsako ambulanto.