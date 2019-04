Primer 'klicni centri': prvoobtoženi mislil, da Tajvanci v Sloveniji igrajo igre na srečo

V kolikor žrtve niso sledile ukazom vodje hiše, so nad njimi izvajali psihično in fizično nasilje na način, da so bili za vsako napako kaznovani, na primer z večurnim stanjem na posebnem mestu, obrnjeni k zidu. Omejevali so jim hrano in spanje.

Tožilstvo trem Slovencem in štirim Tajvancem, ki se morajo zdaj zagovarjati pred sodiščem, očita trgovino z ljudmi v hudodelski združbi. Obtoženi so Allen, Tomislav in Josip Cvek ter Čen Wei Čung, Cun Siao Huang, Cu Hsiang Hsu in Peng Syuan Hong. Vsi z izjemo Josipa Cveka, ki ga sumijo pomoči pri omenjenem kaznivem dejanju, se nahajajo v priporu od aretacije v začetku lanskega leta.

Od novembra 2015 vzpostavljali center, v katere so skupno zaprli 63 ljudi

Kot izhaja iz obtožnice, ki jo je danes prebrala tožilka Darja Šlibar, naj bi sedmerica najmanj od novembra 2015 na različnih lokacijah v Sloveniji ter v Zagrebu vzpostavila nezakonite centre, v katere so zaprli skupno najmanj 63 tujih državljanov, večinoma s Kitajske oziroma Tajvana. Tam so jim odvzeli osebne dokumente, denar in mobilne telefone ter jih prisilili, da so preko interneta ali telefona vzpostavljali stike z večinoma kitajskimi strankami in jih napeljevali v nakazila denarja.

Na takšen način naj bi si omenjena sedmerica protipravno pridobila najmanj 370.000 evrov. Od tega je po navedbah tožilstva pripadel največji delež prvoobtoženemu Allenu Cveku. Ta je v zagovoru zatrdil, da to ne drži. Kot je dejal, je za Tajvance samo opravljal prevoze z letališča in nazaj ali do trgovine ter jim pomagal pri iskanju namestitev in urejanju interneta. "Nikoli se nisem ukvarjal s kriminalom. Karkoli sem delal, sem smatral za legalno zadevo," je dejal.

Po njegovih besedah je komuniciral samo z dvema Tajvancema, ki pa ju je poznal le po vzdevku. Ko sta ga prosila za pomoč, naj bi mu povedala, da vodita tujce v Slovenijo zato, ker želijo tu igrati igre na srečo, ki so na Tajvanu prepovedane. Glede na to da so prestali mejne kontrole, ni sumil, da bi šlo za kaj nezakonitega, je pojasnil.

V hiše, kjer so delovali sporni klicni centri, sam ni hodil, zato ni vedel, kakšne bivalne razmere so tam, je povedal. Zatrdil je še, da je od Tajvancev dobil samo plačilo za prevoze, denar, ki so ga kriminalisti našli med preiskavo na njegovem domu, pa naj bi bil od partnerice, med drugim od zadetkov na loteriji.