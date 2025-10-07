Klik namesto obiska: Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

Gorenjska banka v novo obdobje vstopa samozavestno in premišljeno – kot banka, ki je pripravljena na prihodnost. V središče postavlja digitalne inovacije, napredne storitve in popolno osredotočenost na uporabnika. Njena vizija prihodnosti je jasna: povezati tehnologijo in človeški stik v izkušnjo, ki je hkrati sodobna in osebna. Komitenti Gorenjske banke v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki že obiskujejo prenovljene poslovalnice, kjer klasične bančne pulte zamenjujejo svetovalne točke. Novi poslovni model delovanja je bolj oseben in osredotočen na svetovanje pri zahtevnejših finančnih vprašanjih in odločitvah, medtem ko stranke enostavne bančne posle lahko opravijo samostojno, v 24/7 conah ali digitalno.

"Naša nova identiteta ni zgolj vizualna sprememba – je jasna izjava o tem, kdo smo in kam gremo. Združujemo sedem desetletij bančnih izkušenj s pogledom naprej, v digitalno in inovativno prihodnost. Nova podoba predstavlja našo zavezo, da zagotavljamo sodobne, digitalne bančne izkušnje ter nadaljnjo podporo našim strankam, poslovnim partnerjem in skupnostim," je poudaril Mario Henjak, predsednik uprave Gorenjske banke.