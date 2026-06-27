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Klimatska naprava: kako jo uporabljati prijazno denarnici in zdravju?

Ljubljana , 27. 06. 2026 13.32 pred 19 minutami 4 min branja 4

Avtor:
A.K.
Klimatska naprava

Brez hlajenja s klimo si marsikdo ne zna predstavljati poletja. A to pride s stroški. Tako finančnimi kot okoljskimi. Preverite nekaj nasvetov, kako uporabljati klimo bolj prijazno do okolja in do vaše denarnice. NIJZ pa opozarja, da lahko pretirano hlajenje škoduje vašemu zdravju.

Na Zvezi potrošnikov Slovenije so pripravili koristne informacije o tem, kako pravilno in ekonomično uporabljati klimatsko napravo v teh peklenskih poletnih temperaturah.

Temperatura v prostoru naj bo največ za 6 do 8 stopinj Celzija nižja kot na prostem. Če je torej zunaj 32 ali 33 stopinj Celzija, hlajenje klimatske naprave nastavite na največ 24 ali 25 stopinj Celzija, svetujejo. Kot pojasnjujejo, v prvi vrsti zaradi zdravja, poleg tega pa vsaka stopinja nad 25 stopinj Celzija pomeni od 6- do 8-odstotni prihranek pri stroških za elektriko na letni ravni.

Če lahko klimatsko napravo upravljate na daljavo, jo vključite vsaj kakšno uro pred prihodom domov. Manj energije porabi, če dlje časa deluje nastavljena na višjo temperaturo, kot če deluje krajši čas s polno močjo.

Ko klimatska naprava deluje, naj bodo okna zaprta. Zastrite jih z žaluzijami, roletami ali drugimi senčili, da preprečite pasivno ogrevanje prostora. Zračite zvečer oziroma ponoči, ko se na prostem nekoliko ohladi, še dodajajo.

Ključno je redno čiščenje in vzdrževanje. Klimatska naprava bo namreč učinkovito delovala le, če boste poskrbeli za redno vzdrževanje in čiščenje. Enkrat na leto je treba očistiti filtre, zamašeni namreč povečajo rabo energije za 5 do 15 odstotkov, poleg tega so glavni krivec za slabše delovanje in neprijetne vonjave, saj zadržijo največji del umazanije, prahu in mikroorganizmov.

Hlajenje prostora
Hlajenje prostora
FOTO: Shutterstock

Za prihranek pa lahko poskrbite že pred nakupom. Izberite ustrezno močno napravo glede na velikost in druge značilnosti prostora, v katerem jo boste namestili. Prešibka bo ves čas delovala s polno močjo, da bo prostor ohladila na želeno temperaturo, zato bo porabila več električne energije. Razdalja med notranjo in zunanjo enoto naj bo čim krajša, tako bo naprava prej in lažje dosegla ustrezno temperaturo v prostoru ter za to porabila manj energije, svetujejo.

Pomembno je tudi, kam jo namestite. Notranja enota naj bo v prostoru, ki je najbolj izpostavljen soncu, svetujejo. Ko bo ohlajen najbolj izpostavljen prostor, bo tudi drugod v stanovanju bolj prijetno. Pazite, da v bližini notranje enote ni virov toplote – klimatska naprava se namreč pri vzdrževanju nastavljene temperature ravna po vgrajenem termostatu. Hodnik običajno ni neposredno izpostavljen vročim sončnim žarkom, zato ga bo klimatska naprava razmeroma hitro ohladila na nastavljeno temperaturo in se izključila, v drugih prostorih pa bo še vedno (pre)vroče. Znižanje nastavljene temperature lahko vpliva na zdravje, predvsem pa poveča porabo energije in poslabša izkoristek naprave. Poleg tega lahko pogosto izklapljanje skrajša njeno življenjsko dobo.

Zrak mora neovirano krožiti okrog notranje enote, drugače bo njen izkoristek slabši. Torej ne nad omaro ali za zaveso. Prav tako ne nad vrata, ki se pogosto odpirajo, saj bo vsakokrat, ko se bodo vrata odprla, začela pospešeno delovati.

NIJZ: pretirano hlajenje prostorov škoduje tudi našemu zdravju

Prav je, da se tudi s senčenjem oken, zunanjimi žaluzijami, pravilnim režimom zračenja in z boljšo izolacijo zgradb branimo vročine. Tudi če imamo klimatske naprave, saj so te energetsko zelo potratne, pa v poletnih mesecih opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

Kot namreč pravijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, velike temperaturne razlike, ki smo jim poleti večkrat izpostavljeni zaradi pretiranega hlajenja prostorov, neugodno vplivajo tudi na človekovo počutje in lahko povzročajo zdravstvene težave. Seveda so klimatske naprave zelo dobrodošle v vročih poletnih obdobjih in močno olajšajo prenašanje hude vročine. Vendar jih moramo pravilno izbrati, namestiti, vzdrževati in uporabljati, svarijo.

Vročina
Vročina
FOTO: Profimedia

Kot opozarjajo na NIJZ, se namreč moramo zavedati tudi morebitnih negativnih učinkov napačne uporabe klimatske naprave. Pogoste napake so, da hladimo prekomerno – preveč in prehitro, da so temperature nastavljene prenizko, da so naprave usmerjene v ljudi namesto stran ... Vse to lahko povzroči slabo počutje, glavobol in druge težave (sindrom bolne zgradbe). Prevelika razlika v zunanji in notranji temperaturi zraka lahko povzroči poslabšanje astme ali rinitisa (tj. vnetja nosne sluznice). Otroci, starejši ljudje in bolniki so na temperaturne razlike še veliko bolj občutljivi kot odrasli.

Za zagotavljanje varne uporabe naprave je treba skrbeti za njeno redno in pravilno čiščenje, vzdrževanje ter servisiranje. Ob nerednem vzdrževanju se v klimatski napravi namnožijo mikrobi, ki se ob njenem delovanju sproščajo v zrak. Vdihovanje mikrobov ali njihovih delcev lahko povzroči okužbe in vnetja pri človeku.

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KOMENTARJI4

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Tho mp son
27. 06. 2026 13.52
"Ko klimatska naprava deluje , naj bodo okna zaprta" Ali pisec tega navodila misli da so ljudje res tako nori , ali pa je to žal dejstvo .
Odgovori
0 0
Logik
27. 06. 2026 13.44
se pravi če je zunaj 38 nastavim klimo na 30... kera logika 🤣👍
Odgovori
+2
2 0
peT99
27. 06. 2026 13.41
To je dejansko mini toplotna črpalka - če je mogoče naj deluje 24/7. V naši hiši obe 5kW delujeta 24/7,m poraba je zanemarljiva. Na pram vročini, ki je zunaj pa niti ni pomislekov.... tudi toplotne ne izklapljate, ali pač ?
Odgovori
+1
1 0
Dinho8O
27. 06. 2026 13.36
Klima naj dela skoz, kaj drugega ni za filozofirat.
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+3
3 0
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