Klinična psihologinja direktorja državne volilne komisije pozvala k odstopu

Ljubljana, 23. 11. 2025 20.24 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA
Na Državni volilni komisiji so po zaprtju volišč navedli, da je glasovanje na referendumu o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja potekalo brez večjih incidentov, "nekaj manjših pa se vedno zgodi". Ob tem so znova zavrnili tudi očitek, da obvestila za glasovanje niso bila dostavljena v domove za starejše.

Klinična psihologinja Valerija Bužan je v prvi izjavi nasprotnikov zakona ob zaprtju volišč dejala, da sama vsa leta dela z invalidi in ranljivimi, zato je velik problem, da na ta referendum niso bili povabljeni ljudje v socialnovarstvenih zavodih in domovih za starejše. "To je velika kršitev pravice, ki nam je dana z ustavo," je povedala.

Igor Zorčič
Igor Zorčič FOTO: Bobo

Kot je kasneje pojasnila za STA k odstopu poziva direktorja službe državne volilne komisije (DVK) Igorja Zorčiča, saj meni, da si kot pravnik tega ne bi smel privoščiti.

Na DVK so očitek, da obvestil o referendumu niso poslali volivcem, zavrnili. Vsa obvestila, ki jih DVK mora poslati volivcem, so poslali, s Pošte Slovenije pa so tudi dobili potrdilo, da so bila obvestila dostavljena, so navedli.

Je pa Večer v sredo poročal, da domovi za starejše niso prejeli obvestila o možnosti glasovanja po pošti, ki jim jih ponavadi posreduje pristojno ministrstvo. Ponekod so zato starejši zamudili rok za prijavo za to obliko glasovanja.

Preberi še Teče bitka za 339.205 glasovnic proti

Volivke in volivci so na današnjem zakonodajnem referendumu odločali o usodi zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi. Zakon bo na referendumu zavrnjen, če je proti njemu glasovala večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da je proti glasovala najmanj petina vseh volilnih upravičencev. Glede na zadnje podatke o številu volivcev je moralo tokrat glas proti oddati vsaj 339.205 volivcev.

KOMENTARJI (33)

prinašalec2
23. 11. 2025 21.20
+8
Kučan zdaj pa sestopi iz političnega življenja nas Slovencev.
ODGOVORI
8 0
4krogci
23. 11. 2025 21.30
đabe da kučan sestopi, ko pa imamo na samooklicani desnici se bolj zagrizene komuniste!
ODGOVORI
0 0
FineFine
23. 11. 2025 21.17
+8
Glede na to, da ni goljufal kot Vučko 2022 v prid Levici, mu kakšno takšno napako celo oprostim. Imam pa teorijo (zarote), da ga RAVNO ZARADI TEGA želi levica odstraniti. Levica za marec 2026 namreč rabi nekoga, KI BO GOLJUFAL. Videli smo, da se desnica v Sloveniji dviga in potrebujejo goljufijo zgodovinskih razsežnosti, da premagajo Janšo.
ODGOVORI
9 1
komarec
23. 11. 2025 21.15
-3
Kaj pa kršitev volilnega molka na nori tv?
ODGOVORI
3 6
FineFine
23. 11. 2025 21.20
+9
Nova24 ni aktivna udeleženka referenduma. Volilni volk velja samo za direktne udeležence Za in Proti. Tega ti mediji ne povedo. Sem ti pa jaz zdaj. Še enkrat: TI lahko na dan volitev še vedno novačiš volivce (tega seveda ne smeš početi na direktnem volišču), to se NE šteje kot kršitev volilnega molka.
ODGOVORI
9 0
4krogci
23. 11. 2025 21.31
VOLILNI MOLK VELJA ZA VSE!!! je pa res da se nora24 in podobni tega ne drzijo!!
ODGOVORI
0 0
NLKP
23. 11. 2025 21.14
In to je to
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
23. 11. 2025 21.14
+8
A ni to un, ki se je držal kot klop stolčka ... predsednika državnega zbora ... !??
ODGOVORI
8 0
prinašalec2
23. 11. 2025 21.13
+6
Vse so skratka poskušali in delali proti volji naroda
ODGOVORI
6 0
StayALive
23. 11. 2025 21.13
+3
Te slovenke kliniče psihologije so v 100 procent težke psihe. Tole so naštudirale da bi si malce same seb pomagale.
ODGOVORI
4 1
modelx
23. 11. 2025 21.11
-3
in kaj je kriva dvk? vsi vedo za možnost glasovanja po pošti, torje je dolžnost domov, da se po prejetju pošte glede glasovanja pobrigajo tudi glede glasovanja po pošti in ga uredijo oskrbovancem.
ODGOVORI
1 4
StayALive
23. 11. 2025 21.08
+1
A vetrinarka je tud ?
ODGOVORI
1 0
StayALive
23. 11. 2025 21.08
Freud bi imal posebno nemnje o slovenkih kliničnih psiholiginjih. Njabrž bi jim takoj potegnil ven vse kar iajno trori da se prepreči kolektivna histerija kliničnih psiohologinj(beri po v ečini težkih osebnstno motneih psihopatk).
ODGOVORI
0 0
Victoria13
23. 11. 2025 21.04
+8
Pa v tujino tudi ne, ker ga nisem dobila!!!
ODGOVORI
8 0
Vera in Bog
23. 11. 2025 21.02
-11
Ta tip preveč spominja na Janšo. Obup
ODGOVORI
0 11
FineFine
23. 11. 2025 21.18
+3
Ne mešat osamosvojitelja in človeka, ki ga posluša celotna Evropa in ki ima zvezdo sredi Kijeva - z nekim Zorčičem, ki je enkrat pač bil vodja DZ. Nehajte prosim se blamirat.
ODGOVORI
3 0
Vera in Bog
23. 11. 2025 21.20
-1
Dej zbud se
ODGOVORI
0 1
Vera in Bog
23. 11. 2025 21.21
-2
Zvezda sredi Kijeva 🤣🤣🤣
ODGOVORI
0 2
Vera in Bog
23. 11. 2025 21.22
-1
Nova24 recimo je produkt SDS. Hvalijo se z nevem kakšno gledanostjo a niti ene afere še niso odkrili
ODGOVORI
0 1
Ladybird77
23. 11. 2025 21.02
-11
Verjetno bi ta klinična psihologinja po navodilih svojega župnika sama obkrožila volilne lističe za 100 in več ljudi.
ODGOVORI
2 13
Kod.
23. 11. 2025 21.16
Ne lapaj,ta vlada je dala pravico do volitev vsem prizadetim(polnoletnim ki so praktično še otroci) Razloži mi kako nekdo ki ima očeta in mati skrbnika voli in ni sposoben voliti,po želji očeta ali matere ali mu pripadajo dva listka za oba skrbnika
ODGOVORI
0 0
Ivan Matija Maček
23. 11. 2025 20.59
+4
Mislim, da je čas da lahko ljudje volijo tudi elektronsko.
ODGOVORI
7 3
Vera in Bog
23. 11. 2025 21.02
-1
Podpis
ODGOVORI
2 3
nelika123
23. 11. 2025 21.06
+2
Se strinjam
ODGOVORI
3 1
Juzles Iters
23. 11. 2025 21.20
Najbolje z Dominion electronic voting system svetovne kvalitete, s katerim so sfejkali volitve v ZDA, Braziliji, Venezueli in drugod...
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
23. 11. 2025 20.59
+3
Makinacije. Igrajo se z življenji. Dobesedno.
ODGOVORI
3 0
Vera in Bog
23. 11. 2025 20.55
+9
Katastrofa od človeka
ODGOVORI
10 1
Vakalunga
23. 11. 2025 20.52
+11
Bravo PRIMC povozil si falango za umore..
ODGOVORI
17 6
4krogci
23. 11. 2025 20.51
-2
odpres stran z rezultati...in brez tezav vidis da v vseh volilnih okrozjih imas volisče DOM UPOKOJENCEV....kako pol niso mogli glasovat??? tudi lepo pise kolk je volilnih upravicencev in kolk se jih je udelezilo!
ODGOVORI
3 5
Jožajoža
23. 11. 2025 20.36
-20
primćevo desno oko je večje,kot so njegovi možgani
ODGOVORI
8 28
Smuuki
23. 11. 2025 20.57
+4
Si misliš da je s tako majhnimi možgani premagal nasprotnike s še manjšimi? Si se kaj zamislil komu pripadaš? 😀😀🙂🙂
ODGOVORI
7 3
Prelepa Soča
23. 11. 2025 21.09
+2
2xJoža, so pa tvoji 10x manjši, kot je tvoje levo oko.
ODGOVORI
2 0
Kod.
23. 11. 2025 21.31
Mislim da je joža volil za pa joža je pa volil ne 😁
ODGOVORI
0 0
