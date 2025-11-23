Klinična psihologinja direktorja državne volilne komisije pozvala k odstopu

Klinična psihologinja Valerija Bužan je v prvi izjavi nasprotnikov zakona ob zaprtju volišč dejala, da sama vsa leta dela z invalidi in ranljivimi, zato je velik problem, da na ta referendum niso bili povabljeni ljudje v socialnovarstvenih zavodih in domovih za starejše. "To je velika kršitev pravice, ki nam je dana z ustavo," je povedala.

Kot je kasneje pojasnila za STA k odstopu poziva direktorja službe državne volilne komisije (DVK) Igorja Zorčiča, saj meni, da si kot pravnik tega ne bi smel privoščiti.

Na DVK so očitek, da obvestil o referendumu niso poslali volivcem, zavrnili. Vsa obvestila, ki jih DVK mora poslati volivcem, so poslali, s Pošte Slovenije pa so tudi dobili potrdilo, da so bila obvestila dostavljena, so navedli.

Je pa Večer v sredo poročal, da domovi za starejše niso prejeli obvestila o možnosti glasovanja po pošti, ki jim jih ponavadi posreduje pristojno ministrstvo. Ponekod so zato starejši zamudili rok za prijavo za to obliko glasovanja.