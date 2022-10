Klinični psiholog: 'Vprašati se moramo, kako vzgajamo naše mladostnike'

Predstavnik Dijaške organizacije Mark Djuraševič je dejal, da primera ne more komentirati, saj ozadja ne pozna, kljub temu pa ocenjuje, da tovrstna dejanja izhajajo iz neke stiske. Po njegovih besedah država posveča premalo pozornosti mlademu človeku in njegovemu duševnemu zdravju. Obdobje covida-19, ki je omejilo naše gibanje, druženje in socializacijo, je slabo vplivalo na duševno zdravje, k težavam pa pripomorejo tudi družbena omrežja, meni Djuraševič.

Mladostnik je, kot kaže, dve leti starejšega najstnika napadel zaradi telefona. Rigler je dejal, da se ob tem odpira vprašanje, kako vzgajamo naše mladostnike, otroke. "Kakšen je pomen materialnih dobrin, ali smo družba, ki sodi drugega po tem, koliko je vreden predmet, ki ga ima, kaj to pomeni za njegov status v družbi?"

Po njegovih besedah je treba poudariti druge vrednote, kot je na primer solidarnost. Starši so napadalca sami pripeljali na policijo, s čimer so po mnenju Riglerja pokazali izjemno moralnost, hkrati pa so dali jasno sporočilo, da mora sin prevzeti odgovornost za lastna dejanja, kar vidimo le redko. "Celotni družbi sporočajo, da mora človek prevzeti odgovornost za svoja dejanja, s tem pa se odpira možnost odpuščanja in rehabilitacije."

Djuraševič je za konec poudaril, da ima Dijaška organizacija ničelno toleranco do nasilja, dijake pa je pozval, naj se vzdržijo tvorstnih nasilnih dejanj in dobro premislijo, kaj počnejo.