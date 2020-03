Klinični psihologi Pediatrične klinike: Otrokom bodite zgled

Pogovori brez razlage lahko pri otrocih vzbujajo negotovost, zmedo, strah

Starši morate otrokom povedati točne informacije o virusu in se z njimi pogovarjati na način, primeren njihovi starosti. Stiske, strahovi so posledica negotovosti in nezadostnih ali napačnih informacij, posebej pri tistih, ki so po naravi bolj plašni, negotovi ali zaskrbljeni, lahko sprožijo ali povečajo tesnobo in strahove, povezane z zdravjem in varnostjo zase, za starše, brate in sestre, stare starše, sta prepričani klinični psihologinji doc. dr. Jana Kodričin Valentina Stefanova Kralj,“ne pa pogovorov, v katerih prisluhnemo njihovim vprašajem, se odzovemo na njihove stiske, jim damo prave informacije in jih opremimo z načini, kako se spoprijeti s trenutno situacijo – kako jim bomo pomagali in kaj lahko naredijo sami.”

Ne bojte se pogovorov z otroki o virusu, tako ali tako že nekaj vedo

Spodbudite otroke, da vam povejo, kaj o virusu in trenutni situaciji že vedo, kaj so slišali in kaj jih zanima.“Pogovarjate se z njimi, poučite jih o dokazanih dejstvih, popravljajte napačne informacije in govorice s pravimi”.

Pogovore prilagodite starosti in védenju otrok. Ne razlagajte preobširno.“Povejte jim, da gre za nov virus, ki ga še ne poznamo dobro, zato je pomembno, da se vsi držimo priporočil in navodil strokovnjakov, ki sprejemajo ukrepe, da zagotavljajo varnost in zdravje vseh ljudi.”