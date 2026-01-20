Naslovnica
Slovenija

Kljub 100-odstotni telesni okvari po delovni nesreči odločili, da lahko dela

Ljubljana, 20. 01. 2026 19.59 pred 36 minutami 2 min branja 21

Avtor:
Barbara Bašić
Aleksander Žaler

30-letni Aleksander Žaler je pred tremi leti preživel delovno nesrečo. Padel je osem metrov v globino in se hudo poškodoval. ZZZS pa mu je glede na odločitev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, da je kljub 100-odstotni telesni okvari sposoben za delo, a na drugem delovnem mestu, po treh letih prekinil bolniški stalež. Desna roka in noga ne delujeta, hodi z opornico in berglo, zato tudi na drugem delovnem mestu ni sposoben delati, pravi. Kaj pa pristojni?

"Delovna nesreča, padec z višine osmih metrov. Imel sem hud zlom dela lobanje, na desni strani razbito ličnico, zlomljeni obe zapestji. Poslednično sem bil nato še 10 dni v komi," pripoveduje 30-letni Aleksander Žaler oz. Sandi, kot mu pravijo domači. Pred tremi leti se mu je zaradi delovne nesreče spremenilo življenje.

Spominja se, da prvo polovico meseca po nesreči ni mogel niti govoriti: "Bilo je težko. Obe roki sem imel v longetah."

Ko se je vrnil iz bolnišnice in rehabilitacije, se je moral vsega naučiti znova - od govora, hoje do vseh opravil z levo roko. "Dodatna težava je tu, da je tudi ta omejena z gibanjem," pravi Žaler.

Aleksander Žaler
Aleksander Žaler
FOTO: POP TV

Tri leta je bil na bolniškem staležu. V zdravniški dokumentaciji je zapisano, da ima 100-odstotno telesno okvaro, na podlagi vseh izvidov je tako Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) ocenil, da je sposoben za delo, vendar na drugem delovnem mestu. "Ne vem, kako mislijo, čeprav je napisano, da je omejeno gibanje zapestja, da bom še vseeno normalno delal," se sprašuje sogovornik.

V ponedeljek bi se moral po odločitvi ZPIZ vrniti na novo delovno mesto, kjer bi bil operater videonadzora: "Da bi tam gledal na računalniku kamero in pisal poročila. To je računalniško delo, ki sem ga poskusil že na URI Soča. Takrat so videli, da sem nezmožen delati z eno roko na računalniku 100-odstotno," pojasnjuje.

ZZZS zaključil bolniški stalež

Na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so mu nato na ZZZS zaključili tudi bolniški stalež.

"Kolikor sem seznanjena o konkretnem primeru, je bila vložena tudi pritožba zoper odločbo imenovanega zdravnika. Vsi zavarovanci, ki prejmemo odločbo imenovanega zdravnika, so seznanjeni, da lahko vložijo pritožbo na zdravstveno komisijo - to je organ druge stopnje na ZZZS in ta organ potem tudi presoja prvo stopnjo. Postopek bolniškega staleža še ni zaključen v naši hiši, bo seveda še odločitev na drugi stopnji," pojasnjuje Ana Vodičar z ZZZS.

"Najbolj me boli, da imamo v državi tak sistem, da se moraš za svoje pravice strokovno izboriti," pa pravi Žaler. Trenutno je na dopustu, na katerega ga je napotil delodajalec. Proti odločitvi ZPIZ je začel teči sodni postopek, pritožbo pa je napisal tudi zoper odločbo ZZZS glede zaključitve bolniškega staleža.

Na ZZZS pa zaključijo, da imajo vsi zavarovanci možnost, če se nekomu na prvi stopnji zaključi bolniški stalež, da vložijo pritožbo, o kateri se znova odloča na drugi stopnji. A kaj do takrat?

Aleksander Žaler delovna nesreča bolniška

Eva Pirc postala inženirka leta

Šola več mesecev po neurju ostaja brez strehe, otroci v mrazu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI21

Misika1967
20. 01. 2026 20.35
Posteni fides,posteni in strokovni zdravniki,empaticni. To so koruptivci. In take zagovarja sds.
Odgovori
+1
1 0
ptuj.si
20. 01. 2026 20.33
Se opravičujem, ampak 100% telesna okvara? Niso to samo tetraplegiki? Gospod pa hodi. Se pa strinjam, da komisija ni delovala pravilno.
Odgovori
+2
2 0
Gutenberg
20. 01. 2026 20.32
Naj ga ZPIZ pri sebi zaposli. Kup nesposobnih parazitskih lenuhov. Poznam.
Odgovori
+2
2 0
BroNo1
20. 01. 2026 20.27
Jaz točno vem zakaj ljudje, ki resnično potrebujejo pomoč oz. da se odloči njim v prid, izpadejo, ker je neopravičenih socialcev preveč, da jih delovni narod komaj sfolga…..
Odgovori
+7
8 1
jank
20. 01. 2026 20.27
Kakšni zdravniki so bili v komisiji, ki so tega človeka poslali na delo? Ne samo, da je več kot očitno vprašljiva strokovnost njihove odločitve, kar pa je še huje, so brez kančka empatije.
Odgovori
+5
6 1
Xxdproxx
20. 01. 2026 20.25
vazno da je za socialkarje dost keša
Odgovori
+6
8 2
Peni Stojanović
20. 01. 2026 20.24
preposten je, ne smes bitmposten pa na sociali to ne deluje tko
Odgovori
+4
5 1
Heprk
20. 01. 2026 20.20
Ce bi bil zdrav in sposoben bi komot bil na socijali
Odgovori
+3
5 2
BroNo1
20. 01. 2026 20.28
Točno to
Odgovori
+3
3 0
a res je
20. 01. 2026 20.18
Človek bo fizično trpel do konca življenja, zdaj se pa nad njim psihično in finančno izživljajo.
Odgovori
+12
13 1
RUBEŽ
20. 01. 2026 20.15
Zato pa na drugi strani skoraj povsem zdravi z vsemi bonusi. Sramota, da večje ne more biti. Dan danes se podpira lenuhe, prevarante sistema, bolniki posledično trpijo zaradi tega.
Odgovori
+13
13 0
kovanec
20. 01. 2026 20.28
Kaj praviš pa za župnike?
Odgovori
-2
0 2
zmerni pesimist
20. 01. 2026 20.14
Tam pa ljudje ki so zdravi na socijalki
Odgovori
+11
11 0
JApajaDAja
20. 01. 2026 20.13
kje so sedaj dobro plačani borci za pravice "malega človeka",razni nvo-ji,pristaši malega madura....?
Odgovori
+5
8 3
PuntaChristo
20. 01. 2026 20.10
Upam, da bo to Vodičarjevo 1x doletela Karma. To, da si lahko tako brez empatije do sočloveka je bolano. Romi, mladi brezposelni, pa se doma praskajo, človek pa cel polomljen zmožen za delo po njihovo. Pa dajte spucat ta ZZZS. Takoj glasujem za tistega, ki bo to naredil. Slovenija je zavožena država res.
Odgovori
+16
17 1
Slovenska pomlad
20. 01. 2026 20.08
FideSds dohtarji
Odgovori
+2
11 9
ptuj.si
20. 01. 2026 20.34
Kak dokaz?
Odgovori
0 0
Darko32
20. 01. 2026 20.08
Tukaj vidimo lep šolski primer korupcije v medicini dela in povezanih službah. Namreč to so pisali ob pomoči podjtja, katero bi se rdo izognilo plačilo odškodnine. Zato je cenejše, da ponaredijo papirje in z prirejanji opisom delovnih mest rešijo primer. Žal v tej zgodbi sigurno sodeluje medicina dela, kjer pa spet vidmo, da so zdravniki bolj na koruptivno nagnjeni. Napisali bi, da je sposoben za točno določeno delo in opisali kako ga naj opravlja. Na tej točki pa mislim, da te odogovrnosti ne bodo prevzeli in bodo raje šli v uničevanje osebe. Potem pa se čudimo, če imamo toliko povezanih dodatnih obolevnosti med ljudmi, ki so povezani z takšnimi primeri. Zato se ne smemo čuditi, če imamo primere, kjer je nagrajen tisti, ki proizvaja invalide in kaznovan tisti, ki skrbi za dobre delovne pogoje. Žal je v ozadju koruptivno delovnaje zdravnikov medicine dela in provizij na ta račun.
Odgovori
+10
12 2
Levi so barabe
20. 01. 2026 20.05
S tem se naj ukvarja politika, ne pa z grenlandijo in z ukrajino, gazo, in podobnim sranjem
Odgovori
+14
16 2
borjac
20. 01. 2026 20.01
Ali so tile "strokovnjaki " na ZPIZ-u mogoče slabovidni , ali pa jim je zidak na glavo padel ??
Odgovori
+18
20 2
Darko32
20. 01. 2026 20.11
Če gledamo ta primer je v ozadju očitno korupcija in kriminalno delovanje medicine dela, katera dela tako, da se prepreči plačilo odškodnine temu človeku. Seveda pa provizijo bo dobil prav zdravnik, katerega plača tudi ZPIZ. Zato imamo tako slabo produktivnost, ker se delo in kvalitetno delovno mesto ne izplača, saj ni z tem zaslužka. Bolj so korupciji v korist slabi delovni pogoji, kjer služijo odvetniki, zdravniki preko provizij in kaznovan je delavec. Zato bi morali v takšnih primerih prepovedati delovanje zdravnikov medicine dela v komisijah, kateri služijo preko provizij v takšnih primerih.
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
