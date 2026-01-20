Kljub 100-odstotni telesni okvari po delovni nesreči odločili, da lahko dela

"Delovna nesreča, padec z višine osmih metrov. Imel sem hud zlom dela lobanje, na desni strani razbito ličnico, zlomljeni obe zapestji. Poslednično sem bil nato še 10 dni v komi," pripoveduje 30-letni Aleksander Žaler oz. Sandi, kot mu pravijo domači. Pred tremi leti se mu je zaradi delovne nesreče spremenilo življenje. Spominja se, da prvo polovico meseca po nesreči ni mogel niti govoriti: "Bilo je težko. Obe roki sem imel v longetah." Ko se je vrnil iz bolnišnice in rehabilitacije, se je moral vsega naučiti znova - od govora, hoje do vseh opravil z levo roko. "Dodatna težava je tu, da je tudi ta omejena z gibanjem," pravi Žaler.

Aleksander Žaler FOTO: POP TV

Tri leta je bil na bolniškem staležu. V zdravniški dokumentaciji je zapisano, da ima 100-odstotno telesno okvaro, na podlagi vseh izvidov je tako Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) ocenil, da je sposoben za delo, vendar na drugem delovnem mestu. "Ne vem, kako mislijo, čeprav je napisano, da je omejeno gibanje zapestja, da bom še vseeno normalno delal," se sprašuje sogovornik. V ponedeljek bi se moral po odločitvi ZPIZ vrniti na novo delovno mesto, kjer bi bil operater videonadzora: "Da bi tam gledal na računalniku kamero in pisal poročila. To je računalniško delo, ki sem ga poskusil že na URI Soča. Takrat so videli, da sem nezmožen delati z eno roko na računalniku 100-odstotno," pojasnjuje.

ZZZS zaključil bolniški stalež