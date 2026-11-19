Televizija Slovenija je ta teden razkrila, da je državni upravljalec avtocest med 2. in 6. novembrom na navidezni bančni račun v tujini, ki je bil predstavljen kot novi račun avstrijskega gradbinca Strabag, nakazal pet plačil v skupni višini okoli 2,5 milijona evrov, in to kljub temu da naj bi pristojne službe pravočasno opozorile, da gre za poskus prevare.

Ko so ugotovili, da so storili napako, so transakcije poskusili zaustaviti, a jim je uspelo blokirati le dve nakazili in okoli 1,8 milijona evrov je pristalo na bančnem računu v tujini.

Policija je od omenjenih 1,8 milijona evrov uspešno zavarovala skoraj 1,6 milijona, sredstva pa so v postopku vračila Darsu. Aktivnosti pristojnih organov v zvezi s preiskavo suma kaznivega dejanja goljufije medtem še potekajo.

Nadzorni svet je upravi družbe danes naložil, da nemudoma pristopi k izvajanju predstavljenih ukrepov, vključno z izvedbo forenzične preiskave spornih nakazil na fiktivne račune v tujini, ter zagotovi celovito ugotovitev objektivne in subjektivne odgovornosti vseh vpletenih.

Ob tem je poudaril pomen doslednega izvajanja ukrepov za krepitev notranjih kontrol in preprečevanja podobnih dogodkov v prihodnje, so po izredni seji nadzornikov sporočili iz družbe.

Kot so izpostavili, je v interesu družbe, interesu države in širše javnosti, da se vse okoliščine dogodka celovito in strokovno razjasnijo ter da se na podlagi ugotovitev sprejmejo ustrezni ukrepi.

"Ker notranja preiskava in postopki pristojnih organov še potekajo, družba Dars v tej fazi ne more podajati podrobnejših pojasnil, ki bi lahko vplivala na njihov potek. Javnost bo o nadaljnjih potrjenih ugotovitvah in sprejetih ukrepih obveščena, ko bo to mogoče glede na potek postopkov," so sklenili.

Po razkritju spornih nakazil v javnosti je sicer s položaja odšla direktorica področja financ in računovodstva na Darsu Monika Pekošak. Z Darsom je sklenila dogovor o prenehanju delovnega razmerja.