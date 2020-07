Kljub cerebralni paralizi ostaja neomajna, pleše ob drogu

22-letni Klaudiji Stare so zdravniki postavili diagnozo pri dveh letih, ko je shodila. Kot je dejala, je shodila zaradi svoje trme. Ima namreč sestro dvojčico, ki jo je nenehno opazovala. "Verjetno sem si mislila, če lahko hodi ona, bom tudi jaz. Shodila sem na zanimiv način. Ko smo bili zunaj, sem lahko hodila tako, da sem koga držala za prst. Mami je nekega na tla dala odejo in takrat sem poskušala. Naredila sem korak in padla, se nato pobrala in naredila še enega in spet padla. Počasi sem shodila. Takrat so starši videli, da imam zelo čudno hojo. Stopala sem prsti peta namesto peta prsti. Nosilo me je tudi bolj na desno stran. Takrat so me odpeljali k zdravniku in postavili diagnozo," je opisala, kako se je vse skupaj začelo.

Za starša je bil to velik šok. Preden sta z dvojčico prijokali na svet, sta se namreč 17 let trudila zanositi. Uspelo jima je z umetno oploditvijo, je pojasnila Staretova. "Ko sta izvedela za diagnozo, se mi zdi, da se jima je podrl svet. Komu se ne bi. Ampak sta ohranjala vero in naredila vse, da bom čim bolj funkcionirala. Uspelo jima je," je na njiju ponosna mlada Bohinjka, ki se je ob tem še spomnila, da je dobila tudi mavec na obe nogi. "To je bilo zame trpljenje, ampak mavec je pomagal," je dodala.

'Na začetku se nisem sprejemala, nisem razumela, zakaj je to doletelo mene'

Staretova se spominja, da je v osnovni šoli doživljala psihično nasilje. Ko zdaj pomisli na to, meni, da je bilo to zato, ker se ni sprejemala sama. Kajti ko se je začela, so se stvari obrnile."Nekateri ne sprejemajo drugačnosti, ampak to je zaradi vzgoje staršev. Dojela sem, da je vse, kar se dogaja okoli nas, izraz nas samih in privlačimo točno to, kar si mislimo o sebi,"je prepričana.

Vedno se je zavedala, da se bo za določene stvari morala bolj potruditi. V šoli so zanjo pripravili prilagojeni program pri športni vzgoji oziroma ji ne bi bilo treba telovaditi. A tega ni marala. "Nisem marala omejitev. Hotela sem biti kot drugi," je povedala, kako se je počutila.

Spomni se, da so ji v petem razredu zdravniki odsvetovali delati prevale. "In ker sem jaz pač jaz, sem se skregala, da mi nihče ne bo govoril, kaj lahko in kaj ne. Od takrat mi niso postavljali omejitev. Verjetno zato, ker so vedeli, da jih ne bom upoštevala,"je opisala, kako se je upirala.