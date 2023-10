Neurje zajelo Koroško: sodra in toča v Črni

Dopoldansko močno deževje je povzročilo nekaj težav na Ljubnem ob Savinji, Nazarjah in Lučah. Kot je povedal župan Ljubnega Franjo Naraločnik , je reka Ljubnica poplavila počitniški objekt in gospodarsko poslopje ter odnesla dobršen del ceste proti naselju Rastke. Delno se je izlila tudi Savinja.

Župan Nazarij Matej Pečovnik je dejal, da se razmere trenutno umirjajo, čeprav vodostaja Drete in Savinje še naraščata. Doslej je bilo poplavljenih nekaj polj, travnikov in ena do dve hiši. Ocenil je, da je trenutni vodostaj Savinje 315 centimetrov, Drete pa okrog 280 centimetrov.

Predstavnik prizadetih družin v Strugah pri Lučah Paul Orešnik je povedal, da so jih danes v skladu z napovedmi obiskali strokovnjaki, ki so jim predstavili tehnične rešitve za njihove v avgustovski vodni ujmi poškodovane stanovanjske objekte. Novembra naj bi skupaj s podbetonirjem hiš, da ne bodo še bolj propadale in da se ne bo delala še večja škoda na objektih, ki že kažejo prve razpoke tudi v notranjosti, uredili tudi vodovod.

Glede grozečega plazu, ki se še premika, pa je poudaril, da je na plazu nastal slap zaradi močnega deževja. Naselje Struge je po njegovih besedah izumrlo naselje duhov, saj so bili vsi prebivalci v četrtek in sredo, potem ko je del plazu zgrmel v Savinjo, evakuirani.

Strokovnjaki opozarjajo, da bo v primeru, če bo plaz v celoti zgrmel v Savinjo, zaprl strugo reke in bi se naredil jez. Nevarnost pa vidijo v tem, da bi se morda ta jez potem porušil, v tem primeru bi nastal rušilni val, ki bi pustošil vse do Ljubnega ob Savinji. Ta val bi bil lahko problematičen, dokler je struga Savinje ozka, pri Ljubnem pa se struga razširi in potem bi se moč tega vala precej zmanjšala.

Kot je povedal hidrolog Rok Fazarinc, zaenkrat kaže na to, da do porušenja brežine Savinje v Strugah zaenkrat ne bo prišlo. "Sicer bi ob hipni porušitvi v strugi Savinje nastala pregrada, ki bi zajezila Savinjo. Savinja bi pregrado začela prelivati in jo po določenem času porušila. Če bi bil proces porušitve hiter, bi prišlo do težav vzdolž Savinje vsaj do Ljubnega. Zaradi tega so tudi hiše pod Strugami izpraznjene. Če bo proces počasen, ne bo povzročilo večjih težav. Upam, da bo šlo po tem scenariju," je še dejal Fazarinc.

Dopoldne so sicer v Zgornji Savinjski dolini preventivno sprožili sirene za večjo pozornost prebivalstva na poplave in plazove. Dokaj mirno je bilo tudi na Koroškem."S sproženim alarmom smo prebivalce opozorili, da se pripravijo na morebitno razlitje in umaknejo, kar lahko, da jim ne bi zalilo premoženja," je pojasnil poveljnik civilne zaščite za Zahodno Štajersko Janez Melanšek. Opozorilo se je nanašalo na območje Drete in Ljubnice.