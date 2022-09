Kljub dežju uspešno izpeljan dobrodelni koncert za obnovo Markove koče na Krasu

Rock poslastica z dobrodelno noto je v soboto potekala v Zelenem Gaju v Dornberku, kjer se je do zgodnjih jutranjih ur odvijal glasbeni maraton Za Kras. Čeprav so morali zaradi slabega vremena prvotno lokacijo spremeniti, so bili organizatorji s polnim prizoriščem zadovoljni. Denar, zbran z vstopnicami, hrano in pijačo, bodo namenili trem lokalnim gasilskim društvom in obnovi Markove koče nad Renčami, ki je zgorela v požaru. Glede na velik odziv glasbenikov sicer upajo, da bi lahko dogodek v kratkem ponovili.