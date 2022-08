V slovenskem turizmu in gostinstvu bi potrebovali vsaj 10 tisoč novih delavcev

Kandidatov je zelo malo, tisti, ki se javijo, pa so, pravi Perkovič, praviloma povsem neizkušeni. "Prišli so tudi študentje brez enega delovnega dneva izkušenj in pričakovali 10 do 12 evrov za pomoč v šanku. V bistvu pa niso ločili bele kave od kave z mlekom. Tu je bil problem," dodaja.

Če so se ob vseh ukrepih v zadnjih dveh letih pogosto spraševali, "kdaj bomo lahko postregli goste?", se mnogi gostinci danes sprašujejo, kdo jih bo postregel. "Iščemo in v strežbi in v kuhinji. Preko zavoda, preko študentskega servisa," nam je povedal Igor Perkovič iz Bistroja Allegro.

Za prazen kadrovski bazen je gotovo kriva epidemija. Gostinstvo je čez noč pahnila v negotovost, zato so mnogi kuhinjo in šank raje zamenjali za pisarne.

Dve leti se ni dalo čakati na teh ukrepih in so pač odšli iz gostinstva in se niso tudi vrnili," pojasni Patricija Furlan, predsednica Sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

In očitno jih, da bi se vrnili, ne premamijo niti visoke urne postavke, ki jih kuharjem in natakarjem ta hip ponujajo gostinci. Furlanova pravi, da od 10 do 15 evrov.

Ni dovolj znanja in izkušenj

"Ocenjujem, vsaj glede na našo politiko, da so to številke, ki so zelo visoke. Realnost je taka, da smo trenutno pripravljeni in tudi primorani te številke tudi pokriti. Gre pa za to, da za te številke, ki jih zahtevajo kadri na trgu, nimajo vsi dovolj znanja oziroma izkušenj," razlaga Vedran Smiljanić iz Športne hiše.

Kakovostnega, izurjenega kadra pa trenutno na trgu tako rekoč ni. In kako naprej? Nekateri skušajo svoje vrste popolniti z delavci iz tujine. "Poskusili smo tudi navezovati stike z ljudmi iz tujine. Vendar tudi ljudje, ki pridejo v Slovenijo, potrebujejo čas za adaptacijo in mi ga na žalost zdaj nimamo," pojasni Smiljanić.

Furlanova pa dodaja: "V večjih hotelih si to lažje privoščijo, so tudi bolj internacionalizirani. Tu, na podeželju, pa gost pričakuje slovensko besedo."

Ne le natakarjev in kuharjev, primanjkuje tudi pomočnikov, receptorjev in sobaric. Po ocenah obrtne zbornice bi, da bi v slovenskem gostinstvu in turizmu lažje zadihali, potrebovali okoli 12 tisoč novih delavcev.