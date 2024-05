Kljub dopoldanskemu soncu nas popoldne čakajo plohe in nevihte

Ponoči se bodo od vzhoda začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Krajevno bodo možni močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj Celzija.

V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno, s pogostejšimi krajevnimi padavinami, tudi nevihtami. Več sonca bo na Primorskem, kjer bo zapihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo večinoma sončno z jutranjo meglo po kotlinah, verjetnost za kakšno ploho bo razmeroma majhna, nekoliko topleje bo. V torek se bodo krajevne padavine od zahoda postopno razširile nad večji del države.