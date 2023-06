Kljub dražjim nastanitvam ponudniki na slovenski Obali zasedeni

Počitnice na morju, hrvaškem ali slovenskem, so poleti že skoraj obveza, niso pa poceni. Vzemimo za primer naš obalni kraj z največ posteljami, Portorož. Koliko stane tedenska namestitev za štiričlansko družino v špici sezone?

Najnižje so cene v hostlih, te se gibljejo med 900 in 1200 evrov, v apartmajih dosežejo tudi do 1500. precej višje so v hotelih. Štirizvezdični štartajo pri dva tisoč evrih, petzvezdični pri tri, cene pa lahko narastejo tudi preko 5000 evrov.

Za marsikoga vrtoglave številke, a sicer povsem običajne cene za slovenski turistični kraj. "Ne moremo se strinjati, da je destinacija draga destinacija, Seveda so na destinaciji taki ponudniki, ki imajo višje cene, najdemo pa številne ponudnike, ki imajo primerne cene, tako za družine kot tudi za druge segmente gostov, ki prihajajo na destinacijo," pove Miha Lesjak iz Fakultete za turistične študije Univerze na Primorskem.

Cene so povsem primerljive z ostalimi slovenskimi turističnimi kraji, kot sta Bled in Bohinj, pa tudi s hrvaško obalo. Oblikovanje cen je sicer zelo dinamično, hotel lahko isto sobo proda za 200 ali 400 evrov na noč. Kot pojasnjuje Marcel Bešter iz Hotela Boutique v Portorožu, je tekom leta veliko faktorjev, ki vplivajo na ceno. "To je živ sistem in cena ni fiksna," doda. Cena je odvisna tudi od termina, zasedenosti, pa nenazadnje tudi od tega, kdaj se nekdo odloči za rezervacijo. Prej običajno pomeni tudi nižjo ceno. S sezono so že zdaj zadovoljni v Hostlu Soline, kjer so, kot pravi Miha Raj, od 1. julija naprej že 90-odstotno zasedeni. Pri tem se zanašajo na številne Slovence, ki zasedejo 60 odstotkov sob.