Kljub epidemiji bodo v Rogaški Slatini ta vikend le izvedli referendum

Kot so povedali na slatinski občini, se za postavitev stolpa, ki bi po ocenah stal 2,1 milijona evrov, zavzemajo, ker Rogaška Slatina potrebuje nove atraktivne zgodbe. Razgledni stolp Kristal bo po oceni občine pomenil velik razvojni potencial, ker bo generator povečanega števila obiskovalcev, ki bodo obiskali še druge znamenitosti slatinske občine in širše okolice. Izračunali so, da bo na letni ravni prinesel vsaj 300.000 evrov prihodkov v občinski proračun in bodo po odbitju stroškov vsako leto za razvoj dodatno namenili vsaj 150.000 evrov.

Referendumsko vprašanje se bo glasilo: "Ali ste za to, da se uveljavi odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za degradirano območje starega mizarstva?" Predčasno glasovanje že poteka, zahtev za glasovanje po pošti ni bilo. Predčasno lahko občani glasujejo še danes do 19. ure na sedežu Občinske volilne komisije, štetje teh glasov pa se bo začelo v nedeljo po 19. uri.

"S stolpom bomo omogočili razvoj še preostalega dela degradiranega območja starega Mizarstva in ob njem zgradili parkirišče za 50 avtomobilov in 30 priključkov za kolesa. Celotno območje pa bomo preko nadhoda Sonce povezali z obstoječim kolesarskim omrežjem in sprehajalnimi površinami ožjega zdraviliškega jedra. Stolp bo omogočil tudi odpiranje novih delovnih mest, imel bo multiplikativne učinke na vse storitvene dejavnosti in bo vplival na dvig življenjskega standarda," navajajo na slatinski občini. Zunaj odpiralnega časa bo mogoče organizirati tudi poslovne dogodke in osebna praznovanja, ob stolpu pa bo omogočeno nosilcem dopolnilnih dejavnosti trženje lastnih izdelkov.

Pobudnica referenduma Eva Žgajnerje za STA povedala, da gradnji stolpa nasprotuje zaradi slabo izbrane lokacije, po njenem mnenju nerealnih finančnih analiz poslovanja in stroškov gradnje, slabo premišljene vsebine projekta, ki v Rogaško Slatino razen razgleda ne prinaša praktično ničesar novega, ampak le konkurenco obstoječim objektom, ko sta muzej Anin dvor in pivnica."Menim, da obstajajo boljši načini za razvoj turizma, ki bolje sovpadajo s strategijo razvoja turizma, ki definira turizem kot butični, medtem ko se stolp že sedaj ponaša predvsem s številkami – s količino pričakovanega obiska, ne pa s kakovostjo,"je dejala Žgajnerjeva.

NIJZ je referendum odsvetoval

Potencial za razvoj turizma vidi v številnih drugih projektih, ki si jih Slatinčani že dolgo želijo, npr. v gradnji kakovostnega bazenskega kompleksa, ureditvi sprehajalnih poti okrog zdraviliškega jedra ter obnovitvi razglednega stolpa in trim steze na priljubljenem hribu Janina. Skrbi jo, ker je NIJZ referendum odsvetoval, saj kljub zagotavljanju higienskih predpisov tveganje za širjenje okužb ostaja. Že tako epidemija močno vpliva na kampanjo in je nagovarjanje ljudi lahko kar malo neprijetno, saj ljudi praktično vabimo v tveganje, je dodala Žgajnerjeva in izrazila upanje, da po referendumu v občini ne bo povečanega števila okužb.

Spomnimo

Referendum bodo izvedli, potem ko je ustavno sodišče zavrnilo pobudo iz vrst slatinskih SD, da se izvedba referenduma zadrži zaradi epidemije. Kot je sodišče zapisalo v sklepu, ki ga je izdalo v ponedeljek, so pobudo zavrnili, ker niso izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 39. člena zakona o ustavnem sodišču. Izvedbo referenduma bi po pojasnilih sodišča lahko zadržali le, če bi nastale težko popravljive škodljive posledice.

Občinska volilna komisija je nakupila vsa potrebna zaščitna sredstva za varno izvedbo referenduma. Med drugim bo poskrbela, da bo na volišču sočasno samo en volivec in da se pri zamenjavi ne bo srečal z naslednjim, volivce pa bodo opozarjali, da se držijo predpisanih preventivnih ukrepov, v ta namen bo zagotovljen tudi nadzor.