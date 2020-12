Kljub epidemiji se trudijo starejšim pričarati praznično vzdušje

Ker letos težko pričakovanih božično-novoletnih zabav ne bo, se v domovih za starejše, ki jih je epidemija najbolj prizadela, še toliko bolj trudijo, da bi stanovalcem čim bolj polepšali decembrske praznike. Starostniki si seveda najbolj želijo, da bi epidemija čim prej minila, da bi lahko videli in objeli domače ter se svobodneje gibali. Jih pa iskreno razveselijo že drobne pozornosti. Tudi tistim v rdečih conah, ki še prebolevajo okužbo in so zato še nekoliko bolj osamljeni, so okrasili sobe in jim s tem pričarali vsaj malo vzdušja.

V domu starejših Šiška je v zadnjih dneh poleg piškotov dišalo tudi po kuhanem vinu, danes pa so odzvanjale božične pesmi. "Po nadstropjih čim več vrtimo praznično glasbo ter praznične videe, ki smo jih dobili od osnovnih šol in vrtcev. Danes in včeraj smo pa naredili božično srečanje, prebrali božične zgodbe in malo obujali spomine, kako je bilo za božič včasih,"pove delovna terapevtka v DSO Šiška Marta Vidmar.

icon-expand Stike s svojci poskušajo ohranjati prek telefona. FOTO: Dreamstime

Stanovalce razveselijo tudi darila svojcev ter voščilnice, čas pa si krajšajo tudi z različnimi delavnicami.Želeli bi si, da bi bili praznični dnevi lepši, a tako pač je, pravi 85-letni France Kresal, stanovalec DSO Šiška, ki je okužbo brez večjih težav že prebolel. "Želim si, da bi bilo to vsaj do poletja premagano, da bi pravzaprav nadaljeval lepo, brezskrbno starost, da bi bilo tako, kot je bilo do zdaj - zjutraj na sprehod do Koseškega bajerja, prešteti labode," pravi France. Stike s svojci in družino poskušajo ohranjati vsak dan prek telefona. "Zdaj lahko pridejo tudi na obisk in je lažje," pove še ena stanovalka DSO-ja Mara Dermastija.

icon-expand Stanovalci Centra starejših Notranje Gorice so si lahko koncert ogledali z balkonov in oken. FOTO: POP TV

S čarobnim koncertom na strehi pa so razveselili stanovalce Centra starejših Notranje Gorice. "Ta koncert je bil v pravi snežni krogli, tako da je bilo vse varno. Stanovalci so bili na svojih oknih, na svojih balkonih," pravi direktorica Centra starejših Notranje Gorice Ana Petrič. Trudijo se, da jih vsak drugi dan obdarijo z drobnimi pozornostmi. Tako so na primer tudi zaposleni šli po nakupih za stanovalce, ki so si zaželeli zelo različnih stvari, od rezanega pršuta do penine in tortic, še pove Petričeva. Kolikor se da praznično bo tudi v naši največji bolnišnici. "Pacientom bomo skladno s tem na božični dan priredili meni,"pravi tudi generalni direktor UKC Ljubljana Janez Poklukar, ki se vsem zaposlenim, ki bodo delali na božični dan, iskreno zahvaljuje. Zahvaljuje pa se tudi družinam zaposlenih, saj brez njihove podpore - zlasti v času epidemije - nadčloveških naporov ne bi zmogli.