Slovenija
Kljub genski bolezni deklice ostali brez nadomestila
S težko novico sta se kmalu po rojstvu njunega četrtega otroka - deklice Vite Nie morala soočiti zakonca Ćoralić iz Novega mesta. Deklici so kmalu po rojstvu diagnosticirali redko gensko bolezen, ki vpliva na razvoj kosti, povzroča deformacije lobanje in težave z dihanjem. Ker deklica potrebuje 24-urno nego, sta zakonca vložila vlogo za uveljavitev pravice do delnega plačila za izgubljeni dohodek, a je Zdravniška komisija Pediatrične klinike to vlogo zavrnila. To je sicer že četrti tovrstni primer v zadnjih tednih, kjer je družina otroka z redko boleznijo ostala brez nadomestila za izpad dohodka.
