Kljub genski bolezni deklice ostali brez nadomestila

Ljubljana , 05. 09. 2025 18.40 | Posodobljeno pred 1 uro

Danica Jovanović
11

S težko novico sta se kmalu po rojstvu njunega četrtega otroka - deklice Vite Nie morala soočiti zakonca Ćoralić iz Novega mesta. Deklici so kmalu po rojstvu diagnosticirali redko gensko bolezen, ki vpliva na razvoj kosti, povzroča deformacije lobanje in težave z dihanjem. Ker deklica potrebuje 24-urno nego, sta zakonca vložila vlogo za uveljavitev pravice do delnega plačila za izgubljeni dohodek, a je Zdravniška komisija Pediatrične klinike to vlogo zavrnila. To je sicer že četrti tovrstni primer v zadnjih tednih, kjer je družina otroka z redko boleznijo ostala brez nadomestila za izpad dohodka.

težka bolezen otrok
Primož Rus
05. 09. 2025 21.02
Jutr je "poroka leta",bratje in sestre......TOLE JE ZA SIVOLASEGA drugorazredna tema......oz totalno nepomembno....
ptuj.si
05. 09. 2025 21.00
Sem prepričan, da so takšni tudi glasovali za golobnjak.
Minifa
05. 09. 2025 20.55
Normalno če je pa Tanja Fajon ves denar pokradla za PALESTINCE..) Zraven pa njeno goflanje o HUMANOSTI...
Five -O
05. 09. 2025 20.43
+1
Vlada dela dobro je rekel perjasti, evo rezultate
4krogci
05. 09. 2025 20.26
+2
vsi blejet eeno in isto vlada je kriva vlada je kriva.....hm pa ste se vprasal da niste le zgolj ene lutke (da s ee izrazim drugace) na sahovnici za dosego svojega teh bogov v belih srajcah v imenu FIDESA???? Pritozbe so izvedljive, napisano je tudi kdo je odlocal o teh primerih (da neboste preseneceni ce bodo isti podpisniki) in lepo javno in hop hop s tozbami!
Quatflow
05. 09. 2025 20.24
+1
Slovenec je drugorazredni v lastni državi, ko so na oblasti levi.
SEJBOBOL
05. 09. 2025 20.20
+5
Albanci še vedno prejemajo dodatke za velike družine in njihove nedelavne mamice ....
krmeki
05. 09. 2025 20.11
+2
Važno da je za Litijsko in za dvig plač funkcionarjem... sramota
Lion90
05. 09. 2025 20.06
+4
Javno izpostavit in sodit komisiji in politikom ki to zahtevajo
vecpani
05. 09. 2025 19.57
+5
mi imamo isto zgodbo 9 let star, od rojstva do prihoda trenutne vlade dobival nadomestilo zdaj pa ne več.
