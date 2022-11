V prestolnici bodo zaradi energetske krize novoletne lučke izklapljali, najverjetneje bodo prižgane od 16. ure pa do enih ponoči. A kljub takšnemu ukrepu, pravi župan Zoran Janković, bistvenih prihrankov pri elektriki ne bo. 50 kilometrov lučk bodo prižgali naslednji petek, že v torek pa so na Prešernov trg pripeljali smreko, visoka je kar 20 metrov in težka slabe štiri tone. Letos so jo delavci poimenovali Nataša, kot pravijo, po novi predsednici države.