Zaradi izrednih požarnih razmer na Krasu je na terenu in v pripravljenosti več kot 1000 gasilcev. Izredno stanje traja že peti dan zapored, zato so gasilci izčrpani, delo jim otežujejo visoke temperature, veter, dim in nenehno bdenje nad ognjenimi zublji – dela niso prekinili niti ponoči. Kljub vsem nadčloveškim naporom ostajajo odločeni, da se ne bodo predali, so zapisali spodbudne besede na družbenem omrežju ribniški gasilci in objavili fotografije s terena.

Samo danes bo na kraškem prizorišču poskušalo ukrotiti ogenj več kot 1000 gasilcev iz šestih gasilskih regij: gorenjske, celjske, notranjske, savinjske, obalno-kraške in severno primorske. Gasilcem bo na pomoč priskočilo tudi več helikopterjev in slovensko vojaško letalo PC-6 Pilatus.

icon-expand Požari na Krasu so bili na četrtkovo jutro omejeni. FOTO: Luka Kotnik

Gasilci so celo preteklo noč nadzorovali in uspešno varovali hiše ter izdelovali načrte, kako se bodo spopadli z uničujočimi plameni. Ob tem so pregledovali požarišče in ga poskušali ustrezno sanirati. V Mirni ob vaškem nogometnem igrišču, kje je postavljen improviziran štab je bila tudi naša ekipa, ki se je prepričala, kaj doživljajo junaki Krasa.

Misel, da v boju z naravo, ko pokaže svojo neusmiljeno plat, ni časa za postanek in odvečne poteze, so izrazili ribniški gasilci danes ob štirih zjutraj: "Ura je štiri zjutraj. Ribniški gasilci se skupaj še s preostalimi gasilci pripravljamo na boj z ognjenimi zublji, ki jih pričakujemo proti jutru. Kljub izmučenosti se ne bomo predali! Naša naloga je za vsako ceno preprečiti preskok ognja z ene strani ceste na drugo in tako obvarovati vas Kostanjevico na Krasu pred ognjem. Ogenj je že tik ob Kostanjevici. Vodo nam pomagajo dovažati tudi civilisti s svojimi cisternami kot tudi slovenska vojska. Skupaj nam mora uspeti," so spodbudno zapisali, že pred enim dnevom pa opozorili, da je situacija na terenu "resna in življensko ogrožujoča".

Ponoči na terenu okoli 800 gasilcev Nočni vodja intervencije Stanko Močnik nam je že ob svitu pojasnil, da se je preko 800 gasilcev ponoči borilo z dvema požaroma, a da so stanje spravili pod nadzor. "Gasilci z zalivanjem držijo rob požara in gasijo posamezna žarišča," je povedal okoli 6. ure zjutraj. "Zaradi utrujenosti in izčrpanosti gasilcev, sploh po včerajšnji 'hudi uri', so nujno potrebne rotacije ekip," pa so sporočili s Civilne zaščite za severno Primorsko.

Šestan: To je največji požar v zgodovini Slovenije Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je danes potrdil, da toliko gasilcev do zdaj ponoči še ni nilo na terenu. Čez včerajšnji dan se je sicer z ognjem borilo skoraj 1300 ljudi, od tega 1000 gasilcev. Ko je ogenj začel ogrožati hiše, so namreč vpoklicali še dodatne sile. Pomoč je prišla tudi iz mariborske regije in Pomurja. Šestan je ocenil, da gre za največji požar v Sloveniji doslej.