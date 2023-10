Počitnic je nepreklicno konec, a indijansko poletje niti letos ne razočara. Po zelo lepem septembru so tudi v začetku oktobra temperature še precej poletne, ob Obali tja proti 30 stopinjam. Številni se odločijo za skok v morje, ki ima še vedno zelo prijetnih 23 stopinj. Pa vendar je razlika s poletnimi meseci očitna. "Ni prevroče, manj je gneče in cene so so nižje," pravijo tisti, ki so se odločili za oddih v tem času.