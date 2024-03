Sum nasilja: zdravstveni tehnik kljub kazenski ovadbi v stiku s pacienti

So pa bili in so še vedno drugi pacienti nevrološke klinike, čeprav je dobre tri tedne po incidentu, o katerem je prvi poročal N1 , direktor kliničnega centra napovedal njegovo odpoved, če se izkaže, da je bil nasilen. Kot smo izvedeli, pa zdravstveni tehnik še naprej vsakodnevno in brez nadzora dela s pacienti. Pa čeprav je bil januarja kazensko ovaden zaradi kaznivega dejanja – grožnje.

"Najprej seveda iskreno opravičilo vsem, če se to pač res dogaja. Smo se pa kot regulatorni organ seznanili s tem dejanjem dejansko z medijskimi objavami," je dejala Monika Ažman, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege, ki je nevrološko kliniko takoj pozvala k razjasnitvi primera. Na podlagi ugotovitev in pozneje internega strokovnega nadzora so nevrološko kliniko pozvali še k predložitvi končnega poročila. In to že dvakrat, a poročila do danes kljub temu še niso prejeli.

In ga, kot kaže, tudi ne bodo. Za kakovost nevrološke klinike namreč skrbi kar žena predstojnika Simona Podnarja.

Za vodstvo kliničnega centra pa zgodba nikakor ni zaključena, so sporočili z UKC Ljubljana. Poročilo strokovnega nadzora ni zadostilo pričakovanjem, "tudi zaradi morebitnega konflikta interesov", so zapisali.

"Če je tako, da je pooblaščenec za varnost v kakršnem koli razmerju sorodstvenem ali kakor koli, potem seveda je to konflikt interesov in v takem primeru bi se pričakovalo, da se takšni ljudje iz takšnih procesov izločijo," pravi Ažmanova.

Primer je zdaj prevzela pomočnica strokovnega direktorja za kakovost. Neuradno naj bi prav vodstvo nevrološke klinike poskušalo ščititi dotičnega zaposlenega. Na neprimerno vedenje zdravstvenega tehnika je anonimno opozorila še dolgoletna zaposlena, ki pravi, da je verbalno večkrat nasilen tudi do sodelavcev. O tem pa, da so večkrat obvestili tudi ženo predstojnika Podnarja, ki je sprejela le ukrepe, kot so denimo verbalna opozorila.

"Vsekakor je treba to razčistiti. Nasilja ne sme biti, saj veste, da to res strogo obsojam." To pa je odziv ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel, ki je sedmi mesec po incidentu, o katerem je poročala večina medijev, napovedala, da bodo primer preučili. "Verjetno bo treba iti v kako interno preiskavo tega dogodka in absolutno se bomo odzvali tako, kot je treba," je še dodala.

Pričakovati je, da bodo prižgali zeleno luč zahtevi Zbornice zdravstvene in babiške nege, ki je ministrstvo že zaprosila za uvedbo rednega strokovnega nadzora na nevrološki kliniki za letošnje leto. Kot pravi Ažmanova, je zaradi zaupanja in vseh dobrih zaposlenih treba prevzeti odgovornost in zadevo raziskati.