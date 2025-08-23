Svetli način
Slovenija

Kljub kupljeni vozovnici zaradi prezasedenosti ostala brez avtobusnega prevoza

Portorož/Ljubljana, 23. 08. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
M.P. , U.Z.
Komentarji
39

Se vam je že kdaj zgodilo, da ste si vozovnico za javni prevoz prek spleta zagotovili vnaprej, a kljub temu na avtobus zaradi prezasedenosti niste prišli? Kot priznavajo na ljubljanskem avtobusnem postajališču, se to v času sezone predvsem na relaciji med prestolnico in Obalo ali Bledom dogaja vsakodnevno. Podobno izkušnjo nam je opisal tudi oče, ki je hčeri prek spleta vnaprej zagotovil vozovnico, a je dekle ostalo pred zaprtimi vrati avtobusa. Po nasvetu zaposlenih je zato raje odšla v Koper ter proti Ljubljani potovala od tam, a za to je morala kupiti še dve dodatni vozovnici. Kako slednje komentirajo pristojni?

Bralec nam je opisal neprijetno izkušnjo, ki jo je njegova hči doživela v začetku poletja, ko je z medmestnim avtobusnim prevozom potovala z Obale v prestolnico. Oče je namreč že vnaprej prek spleta kupil in natisnil avtobusno vozovnico iz Portoroža do Ljubljane, nato pa jo je, da avtobusa ne bi zamudila in da bi si zagotovila sedež na njem, na avtobusno postajališče pripeljal pol ure pred odhodom prevoza.

Avtobus
Avtobus FOTO: Shutterstock

Sam se je, prepričan, da bo hči že kmalu na poti proti Ljubljani, odpeljal, a kmalu zatem je prejel klic. "Poklicala me je in mi povedala, da je na postajališče pripeljal popolnoma poln avtobus, ki je tako, ne da bi odprl vrata, zgolj zapeljal mimo nje in nato nadaljeval s potjo," nam je povedal.

Njegovi hčeri so zaposleni na postajališču pojasnili, da so avtobusi do Ljubljane vedno polni, zaradi česar bi bilo bolje, če bi se odpeljala do Kopra in na avtobus sedla že tam. Slednje je dekle tudi storilo, kupilo si je novo vozovnico za lokalni avtobus, ki jo je pripeljal do Kopra, nato pa še eno vozovnico od Kopra do prestolnice, saj vozovnica iz Portoroža za Koper ni bila veljavna.

'Vozovnice ni kupila pri prevozniku, temveč pri posredniku'

Kot so na naša vprašanja pojasnili na Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP), se vozovnice, ki jih prevozniki prodajajo prek spleta, naložijo na kartico IJPP, veljavne pa so znotraj zakupljenega termina in relacije. Vozovnica na kartici IJPP se lahko ob tem aktivira na katerem koli odhodu znotraj dneva.

"Vozovnica IJPP je vezana na izbrano relacijo in datum potovanja, sistem pa ne omogoča samodejnega prenosa veljavnosti na drugo relacijo, saj imajo relacije različne cenovne pogoje." - AP Ljubljana

Če bi potnica uporabila kartico IJPP in opravila nakup v predprodaji pri prevozniku za relacijo od Portoroža do Ljubljane, bi ji vozovnica veljala ves dan ter za vse prevoznike in vrste prevoza na tej relaciji. A potnica vozovnice ni kupila pri prevozniku, ugotavljajo, temveč pri posredniku Avtobusna postaja (AP) Ljubljana.

"Na postajališču je prejela dobronameren nasvet, kako lahko še potuje, če se ji mudi, ki ga je očitno upoštevala in ni počakala na naslednje vozilo. Odločila se je za potovanje na drugi relaciji, za katero je potrebovala novo vozovnico," so dodali.

Na AP Ljubljana so nam povedali, da so neizkoriščeno vozovnico očetu potnice stornirali in vrnili kupnino. "Tudi sami si želimo sodobnejši in prijaznejši sistem prodaje vozovnic, ki bi omogočal rezervacijo sedeža in spletno plačilo brez tiskanja vozovnic. Na žalost pa o teh rešitvah ne odločamo sami – pogoje prodaje in sistemske možnosti določa DUJPP, s katero si že dlje časa prizadevamo doseči dogovor za uvedbo teh izboljšav," so dodali.

Avtobus
Avtobus FOTO: Shutterstock
Potniki lahko ob neizvedeni storitvi za sicer veljavno vozovnico izpolnijo zahtevek za vračilo kupnine.

S prezasedenostjo avtobusov se sicer v času sezone in predvsem na relacijah Ljubljana–Bled oz. Ljubljana–Obala srečujejo vsakodnevno, so priznali na AP Ljubljana. Potniki morajo tako pogosto počakati na naslednji avtobus, ki jih bo pripeljal do želene destinacije. Prevoznik je tudi sicer v primeru prezasedenosti v roku ene ure dolžan zagotoviti nadomestni prevoz, v primeru pogostih voženj v razmaku ene ure pa potniki počakajo na naslednje vozilo.

Rezervacija sedeža ni mogoča

Ampak zakaj spletna vozovnica ne zagotavlja tudi dejanskega vstopa na avtobus? "Spletna vozovnica v obstoječem sistemu IJPP deluje kot enkratna vozovnica za izbrano relacijo in datum, ne zagotavlja pa rezervacije sedeža," so pojasnili na ljubljanskem postajališču.

Ne glede na to, ali gre za spletno vozovnico, terminsko ali katero koli vozovnico, ta potnikom torej ne zagotavlja rezervacije sedeža. "Sistem rezervacij v okviru IJPP trenutno ni vzpostavljen. Vstop je tako mogoč do zapolnitve kapacitet vozila."

Preberi še Odslej dražji javni promet, zrezani tudi vikend popusti

V obstoječem sistemu kartice IJPP spletni nakup take vozovnice ne zagotavlja prioritete pri vstopu; glavni namen vnaprejšnjega nakupa je, kot so pojasnili na AP Ljubljana, da potnik vozovnico pridobi vnaprej in si zagotovi ustrezno vozovnico za želeni datum. DUJPP je ob tem dodal, da zakonske obveznosti oz. usmeritve, ki bi komur koli omogočale prednostno obravnavo glede uporabe javnega potniškega prometa, ni. 

Na ljubljanski avtobusni postaji sicer menijo, da bi se moralo uvesti rezervacijski sistem, kot ga na AP že uporabljajo pri mednarodnem prometu. Gre pa sicer za pristojnost DUJPP, so dodali. Ob tem se trudijo, da bi vozovnice s QR-kodo lahko uporabljali neposredno z mobilne naprave brez tiskanja, so nam povedali glede spletnih vozovnic brez tiska. A je tu potrebna tudi nadgradnja opreme prevoznikov, kar je prav tako v pristojnosti DUJPP.

Družba za upravljanje javnega potniškega prometa je krovni nadzornik, prevozniki pa imajo tudi notranje mehanizme nadzora, ki jih preverja in usmerja DUJPP, so medtem izpostavili na družbi. Menijo tudi, da je področje zaščite potnikov že sedaj izjemno razvito in zakonsko podprto.

avtobus vozovnica javni potniški promet
KOMENTARJI (39)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ho?emVšolo
23. 08. 2025 17.07
Saj so ji povrnili denar za neporabljeno vozovnico. V eno stran se busi vozijo prazni in se potniki čudijo, v drugo smer pa so ti isti busi polno zasedeni in se potem potniki že zgražajo. Težko je planirati kako se bo masa ljudi en dan vnaprej premikala po državi, ki je vselej prepogosto odvisno tudi od vremena, ki ga prav tako ni mogoče točno napovedati.
ODGOVORI
0 0
c00kies
23. 08. 2025 17.06
+1
Skratka, še en dokaz, da je avtobus nezanesljiv prevoz, poleg stalnih zamud, niti sedeža ne moreš dobiti. Slovenistan.
ODGOVORI
1 0
kakorkoliže
23. 08. 2025 17.02
+1
V dobi informatike avtobusni prevozniki nimajo rezervacije oziroma prodaje kart preko neta. Tako lahko priseš pol ure pred odhodom, na koncu pa ostaneš pred vrati, ker je bus poln.
ODGOVORI
1 0
Artechh
23. 08. 2025 17.08
Al pa ljudje brez kulture ki se poguzvajo. Take bi po zdravju vprašal.
ODGOVORI
0 0
bor99
23. 08. 2025 17.02
sej ne da smo v 21. stoletju
ODGOVORI
0 0
Korošec77
23. 08. 2025 17.00
+1
Ves promet v Slo je na nivoju kot v času broza Tita. Res ne pretiravam, ker sem se kot študent od 1980 dalje vozil z vlakom na faks v LJ, poglejte lepo prosim potovalni čas v petek za domov sedaj: 4.ure 27 min, dvakrat prestopiš. Za v nedeljo popoldan, če gre študent nazaj, 4 ure 13, dvakrat prestopiš. Pa keri bog se bo vozil z bvlakom več iz Murske Sobote z vlakom, ali Maribora ali Celja? Noben. Ker takrat smo potovali s "Texasom" kot smo rekli, lesene klopi in ropot, a vozili smo se 3. ure 50. A v 45 letih smo v SŽ napredovali tako, da se sedaj voziš pol ure več??? Saj verjeti ne morem. Pa enkrat je bilo treba samo prestopit v Pragerskem. Na SŽ je nekdo že leta totalno nesposoben ali pa je celo ministrstvo v riti, ne vem. Pejte pogledat miljonski Paris, kjer rabiš 10 min za 15 km. Pa nobene gužve z avti v mestu, ki je milijonsko. tu pa ne znamo zgraditi normalnega križa tračnic čez slovenijo.
ODGOVORI
1 0
flojdi
23. 08. 2025 16.58
?vozim se z busi.placam na busu. Nikoli ne kupujem vnaprej. Nimam težav.
ODGOVORI
0 0
PanterSLO
23. 08. 2025 16.56
+2
Res je težko. Avtobus ob treh ima 54 sedežev. Lahko prodamo 54 kart. Be rabis sistema rzervacije. Rabiš samo prodajo kart za določen dan in uro. Če pa prodajajo šalabajzersko “na dan” pa je tako kot je.
ODGOVORI
2 0
a res1
23. 08. 2025 16.54
+6
Če bi imela veze bi šla z helikopterjem...
ODGOVORI
7 1
Hachi
23. 08. 2025 16.54
Nic novega. Tudi na claku se to naredi. Se nedolgo nazaj sem v Beljaku gladko moral pocakati na naslednjega, ki je sel iz Beljaka proti Ljubljani cez 2 uri.
ODGOVORI
0 0
proofreader
23. 08. 2025 16.54
+2
Zgoraj na tramu so grulili golobi in poskušali pritegniti pozornost praznično napravljenih ljudi, ki so mimo hiše po makadamski cesti štorkljali k maši. Oče jih je gojil iz nekega nikoli pojasnjenega razloga, mama pa se je čemerila, pa ravno nad vrata si jih moral dati, da nam serjejo na prag.
ODGOVORI
2 0
heartbreaker
23. 08. 2025 16.53
+2
se je tud men že zgodilo. Hči šla s sinom v LJ na bus za KP. Ni mogla it gor, kr je blo polno penzionistov. Šele na 3 bus sta lahko šla, pa še to kumi.
ODGOVORI
2 0
tron3
23. 08. 2025 16.52
+1
To ni nič, včeraj zvečer med Postojno in Razdrtim plačan šofer Citrona, na prehitevalnim pasu vozi 90 km in dela zastoje, vprašanje koliko plačila je dobil od Darsa za svoje ogrožanje prometne varnosti!!!???
ODGOVORI
1 0
iziizi
23. 08. 2025 16.51
+0
TO JE PA RES KARKOLI KRITIKE NAPIŠEŠ O TEJ VLADI ALI KAJ DELAJO NAROBE SE TUKAJ BRIŠE TAKO DA IMAJO INVALIDI 360 EUR PENZIJE NIHČE NIČ NE NAPIŠE ,BORČEVSKE PENZIJE SO PA 12000 EUR IN SE DEDUJEJO PA KAJ SE GREMO ALI NE GREMO BOLJŠ POVEDAN
ODGOVORI
2 2
daiči
23. 08. 2025 16.50
+5
Ta nš javn promet je tko enih 100 let za leseno žlico ostov...
ODGOVORI
5 0
flojdi
23. 08. 2025 17.02
Nimam nobenega problema.pa se ze celo zivljenje vozim z busi in vlaki.(aja..vmes je ene par let z avtom..ampak samo kaka dva Para"
ODGOVORI
0 0
Artechh
23. 08. 2025 16.48
+6
Bogi golobcek. Ko pa njegovi z fašisti okol zmerjajo osebno je pa vse ok
ODGOVORI
8 2
Iqos
23. 08. 2025 16.51
-4
Fašizem je večno zakoreninjen samo v desnici on nikjer drugje. Levega fašizma ni in ne obstaja.
ODGOVORI
1 5
assassin911
23. 08. 2025 16.53
+1
Pri nas obstaja vse mogoče.
ODGOVORI
1 0
iziizi
23. 08. 2025 16.47
+1
HAHAHA RAVNAJO SE PO POLITIKI POBRAT DENAR NA VSAK NAĆIN
ODGOVORI
1 0
čevapgpt
23. 08. 2025 16.44
+2
Gužvo pa delajo penziči na busih, ki se vozijo z zastonj busi na obalo. Nekateri celo vsak dan, celo poletje.
ODGOVORI
6 4
_Nico_T_
23. 08. 2025 16.42
+2
Penziči, ki imajo zastonj, zasedejo sedeže, ljudje, ki imajo obveznosti pa ostanejo pred vrati. Vlak podobna zgodba.
ODGOVORI
6 4
sapphireitaly
23. 08. 2025 16.40
+3
Se mi je ze zgodila podobna situacija na relaciji Bled-Ljubljana. Kljub vnaprej kupljeni vozovnici je avtobusar sprejemal turiste pred mano tako da sem kljub rezerviranemu sedezu moral obvezno stati na avtobusu, ki je sel po avtocesti. Avtobusi pa po zakonu ne smejo s stojecimi osebami sploh na avtocesto.
ODGOVORI
4 1
opičnjak opazkar
23. 08. 2025 16.37
-6
Dejmo referendum da gremo v Italijo, ne zezam se.
ODGOVORI
0 6
