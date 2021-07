Kljub la Niñi beležimo ekstremne temperaturne rekorde

V Kanadi so v času vročinskega vala temperature presegle 50 stopinj Celzija. Ekstremne temperature so zabeležili tudi na severozahodu ZDA. V številnih mestih je bil junijski rekord višji za dobrih 5 stopinj Celzija.

Nekaj podobnega smo beležili lani v času sibirskega vročinskega vala, ko so rekordne temperature prav tako za okoli 5 stopinj Celzija presegle predhodne najvišje izmerjene temperature.

Klimatologi, ki so opravili podrobno analizo ekstremnega sibirskega vremena, so bili enotni v opozorilih, da takšnih rekordov ni moč doseči brez človeškega dejavnika. Podobnih ugotovitev se nadejajo tudi letos, saj že potekajo analize vročinskega vala v Kanadi.

Meritve so pokazale, da so temperaturni maksimumi vedno višji in da trajajo vedno dlje. Meritve evropskega sistema Copernicus so pokazale, da so bile junijske temperature na Severu Amerike za 1,2 stopinje Celzija višje od povprečja v obdobju med letoma 1991 in 2020. To je že 12. zaporedno leto, ko so junijske temperature nadpovprečne v tej regiji, opozarjajo.