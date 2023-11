Kljub letu preizkušenj zadovoljni: vina je dovolj, tudi kakovost ni slaba

Martinovo, čas ko se mošt spreminja v vino, je mimo. Primorski vinarji so si po napetih mesecih lahko vsaj nekoliko oddahnili, saj je leto ekstremnih vremenskih razmer – od pretirane namočenosti in visokih temperatur do močnih vetrov – mimo. A od Brd do Vipavske doline prek Krasa in slovenske Istre ugotavljajo, da je vina v sodih kljub slabim vremenskim pogojem dovolj. Tudi kakovost ni slaba, čeprav letnik 2023 ne bo veljal za kakšen poseben letnik.