Kljub muhastemu vremenu turisti preplavili Slovenijo

Najbolj zaželene slovenske destinacije, kot so Obala, Bled, Kranjska Gora in Ljubljana, so še pred začetkom spomladanskih počitnic pričakovale dobro zasedenost, celo boljšo od lanskoletne, a so hotelirji zaradi slabega vremena prejeli številne odpovedi rezervacij. Kljub temu v Kranjski Gori beležijo med 60- in 70-odstotno zasedenost, na Obali pa je samo v Piranu včeraj prespalo 4600 gostov. Promenade, trgi, restavracije in lokali so bili polni kot sredi poletja, čeprav je pogled na turiste v jaknah, nekatere celo bundah, razkrival, da gre šele za uvod v turistično sezono.