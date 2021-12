'Kljub naporom za dialog med narodi se krepi oglušujoči hrup vojn in spopadov'

"Kljub številnim naporom za konstruktiven dialog med narodi se krepi oglušujoči hrup vojn in spopadov, medtem ko napredujejo bolezni, ki imajo pandemične razsežnosti, slabšajo se učinki podnebnih sprememb in propadanja okolja, poslabšuje se drama lakote in žeje in še naprej prevladuje gospodarski model, ki bolj temelji na individualizmu kot na solidarni podelitvi," je v tradicionalni poslanici pred bližajočim se 55. svetovnim dnevom miru opozoril papež Frančišek.

V njej je posebno pozornost posvetil trem ključnim področjem za graditev trajnega miru. Najprej dialogu med generacijami kot temelju za uresničevanje skupnih projektov. "Meni, da je dialog edina možnost za to, da razlike, ki so med ljudmi, generacijami in narodi, postanejo obogatitev, ne pa razlog za razhajanja," je eno od osrednjih tem poslanice danes orisal ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. "Temelj resničnega dialoga je osnovno zaupanje med ljudmi in med družbenimi skupinami," je dodal. Kot je še povzel papeževe besede, veliki družbeni izzivi in mirovni procesi ne morejo obstajati brez dialoga med starejšimi in mladimi.

Urednik zbirke Cerkveni dokumenti Rafko Valenčič je ob tem opozoril, da je tudi ob razmerah v Sloveniji dialog zelo pomemben. "Osredotočiti se moramo na kulturo združevanja in ne kulturo razdruževanja," je dejal.

V poslanici papež v nadaljevanju poudari pomen izobraževanja kot dejavnika svobode, odgovornosti in razvoja. Opozoril je, da se je v zadnjih letih na svetovni ravni občutno zmanjšal proračun za izobraževanje in vzgojo, ki pa prej veljata za izdatek kot naložbo. Po drugi strani pa so se vojaški izdatki znatno povečali in vse kaže, da bodo še naraščali.