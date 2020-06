Župan Leljak razburil prebivalce Titove ceste. Napovedujejo referendum

Prejšnji četrtek so svetniki potrdili preimenovanje Titove ceste. Naslednji dan je bila objava v uradnem listu. Župan občine Radenci Roman Leljak pravi: "Mi smo v Sloveniji imeli preko 200 ulic, cest in trgov, ki so nosili Titovo ime, in večina občin je to že zdavnaj zamenjala."Za preimenovanje so se odločili, da umaknejo poimenovanja, ki nas razdvajajo. Zato poimenovanje Cesta osamosvojitve Slovenije.

Prebivalci Titove ceste temu nasprotujejo. Zbrali so 500 podpisov podpore. Marta Vukajč, ki že skoraj tri desetletja živi na tej ulici, pravi:"To je naša cesta, tukaj živijo vse naše družine, vsi dokumenti so pisani na Titovo cesto in ni šans, da bi to preimenovali v katerokoli drugo ulico."

Je pa župan v občinskem glasilu objavil poziv, da lahko kdorkoli podpis podpore prekliče. Župan nam je pokazal spisek podpisanih, na njem pa so nekatera imena prečrtana. "Nekateri so nas klicali in smo jih brisali, ker so bili zavedeni," je dejal župan.

Prav tako pravi, da naj bi občina spremenila še 23 drugih imen ulic, ki spominjajo na drugo svetovno vojno. A Leljak zagotavlja: "Nobene ulice ne bomo več spremenili."

Stanovalci ulice zdaj zbirajo nove podpise. Sto jih potrebujejo za pobudo za razpis referenduma. "Zaradi vztrajnosti župana ne pričakujemo, da bo on svoje odločitve spremenil, tako zdaj že grozi občanom, ki podpisujejo, grozi jim, da bodo zgubili službe,da bodo zgubili stanovanja," pravi Vukajčeva.

Župan Leljak je zanikal, da bi komu grozil. Je pa objavil zapis, da bo razočaran, če se bodo med podpisniki našli učitelji in vzgojitelji. In še, da bodo seznami podpisanih objavljeni. "Jaz se počutim brutalno napaden s strani župana ... Vsi delavci v javnih službah ali ne upajo podpisati ali so zelo prestrašeni, če so podpisali, kaj se bo zgodilo. Grožnje so stalno prisotne,"pravi Stane Toplak.

Kakšen je postopek?

Ko bodo podpisi vloženi, bo moral občinski svet razpisati referendumsko vprašanje. Pobudniki bodo morali nato zbrati še 250 overjenih podpisov, da se bo referendum sploh razpisal. Župan pa bo, kot je napovedal, takrat vložil oceno ustavnosti, ali je takšen referendum sploh dovoljen.

Leljak pa meni, da je to nek smešen referendum, ki niti v Radencih, niti nikjer v Sloveniji ne bi uspel. Da tukaj ne bo več Titove ceste, kaže tudi njegov zapis: "Vrtec v Radencih ne bo na naslovu Titova cesta 1, otroke bom zavaroval. "A tega zapisa stanovalci ulice ne razumejo. Zelo ideološko je začel nastopati, zelo demagoško in si popolnoma podrejati ljudi," pravi Toplak.

Leljak pa dodaja, da so v tem trenutku v izdelavi nove table, občina pa bo vsem občanom vrnila vse stroške novih dokumentov. A to stanovalcev ne zanima.

Celoten strošek zamenjave imena ulice naj bi občino stal 4000 evrov.