Kljub obljubam novinarji Šarca in Orbana zaenkrat spremljajo le od daleč

Kot so sporočili iz premierjevega kabineta, prvo uradno srečanje Marjana Šarca in Viktorja Orbana pomeni potrditev dobrih sosedskih odnosov in rednega političnega dialoga med Slovenijo in Madžarsko, članicama EU in zaveznicama v zvezi Nato.

Kot poroča novinar oddaje 24UR Anže Božič pa srečanje obe premierjev novinarji, kljub zagotovilu iz Šarčevega kabineta, da bo potekal uradni fototermin, spremljajo od daleč.